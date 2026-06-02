عقوبات أميركية جديدة على إيران

أعلنت الأميركية عن عقوبات جديدة متعلقة بإيران استهدفت أفراداً ومنصات لتبادل العملات المشفرة.

وأضافت الوزارة أن فرضت عقوبات على أربعة مواطنين إيرانيين وأربع منصات إيرانية لتبادل الأصول الرقمية هي نوبيتكس وبيتبين ورمزينكس ووالكس.

وتابعت أن مؤسسات مالية أجنبية وأفراداً ربما يتعرضون أيضاً لعقوبات إذا شاركوا في معاملات معينة مع الشركات الأربع.

وشددت وزارة الخزانة الأميركية على أن نوبيتكس "ساعدت النظام على التهرب من " و"منحت غطاء لمعاملاته المالية وبرامج الفدية" الإلكترونية.

من جهتها ذكرت أن نوبيتكس ساعدت المصرف المركزي الإيراني على الوصول لملايين الدولارات، و"مكّنت مقربين من النظام الإيراني من الوصول لمنصات التداول".

وأوضحت أن نوبيتكس قامت خلال الحرب الأخيرة بين والولايات المتحدة وإسرائيل بنقل أموال إيرانية للخارج، مضيفةً أنها "ساعدت النظام الإيراني على حفظ ثرواته رغم انقطاع الإنترنت".