الحرب الإيرانية تضغط على معيشة الأسر في اليابان.. والحكومة ترصد ميزانية كبيرة

وافقت الحكومة ، اليوم الأربعاء، على ميزانية تكميلية بقيمة 19 مليار دولار، لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة الحرب .

وأعلن مكتب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أن الميزانية الإضافية "تم إقرارها" خلال اجتماع الحكومة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، مينورو كيهارا، إن خصص 3.1135 تريليون ين، أي نحو 19 مليار دولار، لهذه الميزانية.

وأضاف: "في ظل حالة عدم اليقين المستمرة في ، وضعنا هذه الميزانية بهدف تقليل المخاطر إلى أدنى حد"، بحسب "فرانس برس".

وأشار كيهارا إلى أن الحكومة ستراقب اتجاهات الأسعار المستقبلية عن كثب، حتى لا تتأثر الحياة اليومية للمواطنين والنشاط الاقتصادي.

وكانت تاكايتشي قد أعلنت الشهر الماضي أن الميزانية الإضافية ستُستخدم لتخفيف أثر ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والغاز.

وفي أيار، استبدلت شركة "كالبي"، الرائدة في صناعة رقائق البطاطس، عبوات 14 منتجاً بعبوات رمادية، في خطوة عزتها وسائل إعلام محلية إلى نقص الحبر المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط.

وقالت تاكايتشي إن الحكومة تتوقع تأمين إمدادات نفط مستقرة حتى الربيع المقبل، مشيرة إلى أن الإمدادات البديلة من النفتا من خارج الشرق الأوسط تعافت إلى أكثر من 80% من مستوياتها السابقة.

وكان الياباني قد رفع توقعاته للتضخم في نيسان، وخفض توقعاته للنمو، بعد أن أدت الحرب الإيرانية إلى ارتفاع حاد في أسعار .