مستشارة زهران ممداني ممنوعة من الدخول إلى إسرائيل.. واتهامات متبادلة حول السبب

منعت هيئة السكان والهجرة الإسرائيلية الناشطة الفلسطينية الأميركية ليندا صرصور، مستشارة عمدة نيويورك زهران ممداني، من دخول إسرائيل.
وجاء قرار حظر الدخول بناءً على توصية وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية.
وبرر وزير شؤون الشتات الإسرائيلي أميخاي شكلي القرار، معتبراً أن صرصور كانت "إحدى قادة الاحتجاجات الداعمة لحماس في الولايات المتحدة بعد 7 تشرين الاول".
وردت صرصور بالقول إن منعها من الدخول جاء بسبب دعمها لحقوق الإنسان، ووصفت إسرائيل بأنها "نظام فصل عنصري قاتل".
وأضافت أن على الأميركيين "التوقف عن تسليحهم وتمويلهم فوراً".