مستشارة زهران ممداني ممنوعة من الدخول إلى إسرائيل.. واتهامات متبادلة حول السبب

منعت هيئة السكان والهجرة الناشطة الأميركية ، مستشارة عمدة زهران ممداني، من دخول .

وجاء قرار حظر الدخول بناءً على توصية ومكافحة معاداة السامية.

وبرر وزير شؤون الشتات أميخاي شكلي القرار، معتبراً أن صرصور كانت "إحدى قادة الاحتجاجات الداعمة لحماس في بعد 7 تشرين الاول".

وردت صرصور بالقول إن منعها من الدخول جاء بسبب دعمها لحقوق الإنسان، ووصفت إسرائيل بأنها "نظام فصل عنصري قاتل".

وأضافت أن على "التوقف عن تسليحهم وتمويلهم فوراً".