تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مستشارة زهران ممداني ممنوعة من الدخول إلى إسرائيل.. واتهامات متبادلة حول السبب

Lebanon 24
03-06-2026 | 00:20
A-
A+
مستشارة زهران ممداني ممنوعة من الدخول إلى إسرائيل.. واتهامات متبادلة حول السبب
مستشارة زهران ممداني ممنوعة من الدخول إلى إسرائيل.. واتهامات متبادلة حول السبب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

منعت هيئة السكان والهجرة الإسرائيلية الناشطة الفلسطينية الأميركية ليندا صرصور، مستشارة عمدة نيويورك زهران ممداني، من دخول إسرائيل.

وجاء قرار حظر الدخول بناءً على توصية وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية.

وبرر وزير شؤون الشتات الإسرائيلي أميخاي شكلي القرار، معتبراً أن صرصور كانت "إحدى قادة الاحتجاجات الداعمة لحماس في الولايات المتحدة بعد 7 تشرين الاول".

وردت صرصور بالقول إن منعها من الدخول جاء بسبب دعمها لحقوق الإنسان، ووصفت إسرائيل بأنها "نظام فصل عنصري قاتل".

وأضافت أن على الأميركيين "التوقف عن تسليحهم وتمويلهم فوراً".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بدء تطبيق الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين روسيا والسعودية
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 09:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: السفن المعادية ممنوعة من عبور مضيق هرمز والسفن التجارية عبرت بالتنسيق مع قواتنا
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 09:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: بن غفير ممنوع من دخول فرنسا بسبب تصرفاته غير المقبولة تجاه ناشطين على متن أسطول الصمود
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 09:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24
استنزاف مُتبادل بين إسرائيل وحزب الله"تحت سقف التفاوض"
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 09:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة شؤون الشتات

الولايات المتحدة

ليندا صرصور

الإسرائيلية

الفلسطينية

الأميركيين

الإسرائيلي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:56 | 2026-06-03
Lebanon24
01:52 | 2026-06-03
Lebanon24
01:48 | 2026-06-03
Lebanon24
01:39 | 2026-06-03
Lebanon24
01:37 | 2026-06-03
Lebanon24
01:28 | 2026-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24