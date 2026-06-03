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عربي-دولي
البحرين تعلن اعتراض صواريخ ومسيّرات.. وتحذير من أجسام مشبوهة
Lebanon 24
03-06-2026
|
03:14
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أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع
البحرين
أن
إيران
تواصل، بحسب بيانها عبر منصة "إكس"، "نهجها العدائي الممنهج" من خلال اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة تستهدف الأعيان المدنية في
المملكة
.
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وأوضحت أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة.
وأكدت أن أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.
ودعت الجميع إلى توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء، والإبلاغ عنها فوراً.
وشددت على أن استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".
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