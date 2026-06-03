رهائن داخل بنك في كاليفورنيا.. ومفاوضات مع مسلح بعد تهديد بقنبلة

قالت الشرطة الأميركية، الثلاثاء، إن رجلاً تحصن داخل أحد البنوك في مدينة باكيرسفيلد جنوب ولاية ، برفقة عدد من الأشخاص، بعد بلاغ عن تهديد بوجود قنبلة.

وأوضح السيرغنت إريك سيليدون من شرطة المدينة أن العناصر وصلت إلى موقع الحادث نحو الساعة الواحدة ظهراً في بنك وسط باكيرسفيلد، مشيراً إلى أن المفاوضات أسفرت عن إطلاق سراح أحد الرهائن، فيما يتمتع الباقون بحالة صحية جيدة.

وقال سيليدون: "لدينا جميع الموارد والإمكانات المتاحة هنا للوصول إلى أكثر الحلول أماناً لهذه الأزمة".

، قال المتحدث باسم بنك "جيه بي مورغان تشيس"، بيتر ، إن البنك يعمل مع جهات إنفاذ القانون، مؤكداً أن التركيز ينصب على سلامة جميع المعنيين.

وفرضت السلطات إغلاقاً على عدد من المباني الحكومية في المدينة، بينها والجنوبي، ومبنى خدمات التنمية، ومقر شرطة باكيرسفيلد.

وأفادت تقارير إعلامية بوجود نحو 10 سيارات شرطة في موقع الحادث، إضافة إلى مركبة تكتيكية وفرق استجابة طارئة.

وأكدت السلطات أن فريق التفاوض التابع للشرطة كان على اتصال بالمشتبه به عبر الهاتف، فيما فرضت العناصر طوقاً أمنياً حول المبنى والمحال التجارية القريبة.