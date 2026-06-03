بعد الاعتداء الإيراني على الكويت والبحرين.. قرقاش: لموقف خليجي "صلب وموحد"

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أعلن المستشار الدبلوماسي لرئيس ، أنور قرقاش اليوم الأربعاء، انه "في ظل العدوان المتكرر على دولة ومملكة الشقيقتين، لا بد من موقف خليجي صلب وموحد ومتماسك".وقال: "لا يجوز أن تُترك خليجية تواجه الاستهداف منفردة، فيما أمن العربي مترابط، ومصالحها مشتركة، ومصيرها واحد".وتابع: "هذا العدوان لا يستهدف دولة بعينها، بل يستهدفنا جميعا".وكانت الأميركية أعلنت أن القوات الأميركية تصدت لعدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أطلقتها ، مؤكدة أن جميع الهجمات فشلت في تحقيق أهدافها.