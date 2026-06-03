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عربي-دولي
بعد الاعتداء الإيراني على الكويت والبحرين.. قرقاش: لموقف خليجي "صلب وموحد"
Lebanon 24
03-06-2026
|
04:54
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أعلن المستشار الدبلوماسي لرئيس
دولة الإمارات
، أنور قرقاش اليوم الأربعاء، انه "في ظل العدوان
الإيراني
المتكرر على دولة
الكويت
ومملكة
البحرين
الشقيقتين، لا بد من موقف خليجي صلب وموحد ومتماسك".
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وقال: "لا يجوز أن تُترك
أي دولة
خليجية تواجه الاستهداف منفردة، فيما أمن
دول الخليج
العربي مترابط، ومصالحها مشتركة، ومصيرها واحد".
وتابع: "هذا العدوان لا يستهدف دولة بعينها، بل يستهدفنا جميعا".
وكانت
القيادة المركزية
الأميركية أعلنت أن القوات الأميركية تصدت لعدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أطلقتها
إيران
، مؤكدة أن جميع الهجمات فشلت في تحقيق أهدافها.
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