زيلينسكي يتحدث عن ضربات داخل روسيا.. "نتائج ملموسة" للضغط نحو السلام

قال الرئيس الأوكراني إن "الضربات الدقيقة العميقة" داخل الأراضي الروسية حققت نتائج ملموسة، مؤكداً أنها تُنفذ بالشكل الأمثل لدفع نحو السلام.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أشار إلى أن العمليات التي نفذها جهاز الأمن الأوكراني، وقوات الأنظمة غير المأهولة، وقوات العمليات الخاصة، والاستخبارات الدفاعية، وحرس الحدود، حققت "نتائج طيبة".

وأوضح أن الضربات استهدفت، الليلة الماضية، منشآت مهمة داخل الأراضي الروسية، من بينها محطة بطرسبرغ النفطية، إضافة إلى "أهداف عسكرية بحتة" في قاعدة كرونشتادت.

كما أشار إلى استهداف مصنع في منطقة تامبوف، قال إنه يُستخدم في إنتاج أسلحة روسية، ويقع على بعد نحو 600 كيلومتر من خط المواجهة.

وتصاعدت خلال اليومين الماضيين وتيرة الضربات بين موسكو وكييف، مع تبادل استهداف منشآت الطاقة والنقل وضرب العمق.

وكان سلاح الجو الأوكراني قد أعلن، الثلاثاء، أن أطلقت ليلاً 656 طائرة مسيّرة و73 صاروخاً باتجاه ، وذلك بعد سماع دوي انفجارات جديدة في .

في المقابل، أعلنت إسقاط 354 مسيّرة أوكرانية ليلة الأربعاء فوق روسيا، فيما قال حاكم منطقة لينينغراد ألكسندر دروزدنكو إن 50 مسيّرة أُسقطت في منطقته وحدها.