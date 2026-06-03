تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يتحدث عن ضربات داخل روسيا.. "نتائج ملموسة" للضغط نحو السلام

Lebanon 24
03-06-2026 | 04:56
A-
A+
زيلينسكي يتحدث عن ضربات داخل روسيا.. نتائج ملموسة للضغط نحو السلام
زيلينسكي يتحدث عن ضربات داخل روسيا.. نتائج ملموسة للضغط نحو السلام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "الضربات الدقيقة العميقة" داخل الأراضي الروسية حققت نتائج ملموسة، مؤكداً أنها تُنفذ بالشكل الأمثل لدفع موسكو نحو السلام.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أشار زيلينسكي إلى أن العمليات التي نفذها جهاز الأمن الأوكراني، وقوات الأنظمة غير المأهولة، وقوات العمليات الخاصة، والاستخبارات الدفاعية، وحرس الحدود، حققت "نتائج طيبة".

وأوضح أن الضربات استهدفت، الليلة الماضية، منشآت مهمة داخل الأراضي الروسية، من بينها محطة سانت بطرسبرغ النفطية، إضافة إلى "أهداف عسكرية بحتة" في قاعدة كرونشتادت.

كما أشار إلى استهداف مصنع في منطقة تامبوف، قال إنه يُستخدم في إنتاج أسلحة روسية، ويقع على بعد نحو 600 كيلومتر من خط المواجهة.

وتصاعدت خلال اليومين الماضيين وتيرة الضربات بين موسكو وكييف، مع تبادل استهداف منشآت الطاقة والنقل وضرب العمق.

وكان سلاح الجو الأوكراني قد أعلن، الثلاثاء، أن روسيا أطلقت ليلاً 656 طائرة مسيّرة و73 صاروخاً باتجاه أوكرانيا، وذلك بعد سماع دوي انفجارات جديدة في كييف صباح اليوم.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 354 مسيّرة أوكرانية ليلة الأربعاء فوق روسيا، فيما قال حاكم منطقة لينينغراد ألكسندر دروزدنكو إن 50 مسيّرة أُسقطت في منطقته وحدها.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: ترامب متردد بين شن ضربات عسكرية جديدة أو انتظار نتيجة الضغوط الاقتصادية
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 13:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد "قرار الحرب والسلم"...سلام تحت "الضغط الاداري"
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 13:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا أبدت "استخفافا تاما" بطلبها وقف إطلاق النار ثم شنها هجمات علينا
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 13:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يُحذر: روسيا قد تشن موجة جديدة من الضربات
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 13:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

فولوديمير زيلينسكي

وزارة الدفاع

صباح اليوم

فولوديمير

أوكرانيا

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2026-06-03
Lebanon24
06:12 | 2026-06-03
Lebanon24
06:02 | 2026-06-03
Lebanon24
06:00 | 2026-06-03
Lebanon24
05:57 | 2026-06-03
Lebanon24
05:53 | 2026-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24