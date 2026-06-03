بالفيديو... عدد كبير من القتلى والجرحى جراء حريق في الهند

A massive fire broke out at a hotel in South Delhi's (मालवीय नगर ) Malviya Nagar area on Tuesday morning.
-More than 20 people have died so far. Several foreign nationals are among the deceased.
-The injured are being treated in nearby hospitals ! pic.twitter.com/z4fD4oJDKu
— Dharm (@dhram00) June 3, 2026
A massive fire broke out at a hotel in South Delhi's (मालवीय नगर ) Malviya Nagar area on Tuesday morning.
-More than 20 people have died so far. Several foreign nationals are among the deceased.
-The injured are being treated in nearby hospitals ! pic.twitter.com/z4fD4oJDKu