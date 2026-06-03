في مصر... توقيف طبيب انتحل صفة "جراح شهير"

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أوقفت في مصر، طبيبًا مزيفًا انتحل صفة جراح قلب شهير، بعد صدور حكم غيابي بسجنه 10 سنوات في قضية تزوير مؤهل دراسي.وكشفت التحقيقات أن المتهم مفصول من كلية الألسن، وأنه انتحل صفة طبيب وافتتح عيادة بمنطقة وسط البلد، رغم صدور عدد كبير من الأحكام القضائية ضده في قضايا متعددة. (روسيا اليوم)