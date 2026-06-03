طيار أميركيّ "منحوس"... طائرته أُسقِطَت مرتين خلال الحرب!

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وبحسب الشبكة، كان الطيار ضمن 6 من أفراد الطواقم الجوية الذين قفزوا بسلام من ثلاث مقاتلات أميركية من طراز إف 15 سترايك إيغل أُسقطت فوق بنيران صديقة.



وبعد أكثر من شهر بقليل، تعرض الطيار نفسه لحادثة جديدة عندما أصاب صاروخ أرض-جو إيراني الطائرة التي كان يقودها خلال مهمة فوق إيران في 3 نيسان، ما أجبره على القفز بالمظلة مجددا. كشفت شبكة أن طيار المقاتلة الأميركية من طراز إف 15 التي أسقطتها كان قد نجا قبل أسابيع قليلة من حادثة مماثلة، بعدما كان يقود إحدى الطائرات التي أسقطتها الدفاعات عن طريق الخطأ في حادثة نيران صديقة مع بداية الحرب.وبحسب الشبكة، كان الطيار ضمن 6 من أفراد الطواقم الجوية الذين قفزوا بسلام من ثلاث مقاتلات أميركية من طراز إف 15 سترايك إيغل أُسقطت فوق بنيران صديقة.وبعد أكثر من شهر بقليل، تعرض الطيار نفسه لحادثة جديدة عندما أصاب صاروخ أرض-جو إيراني الطائرة التي كان يقودها خلال مهمة فوق إيران في 3 نيسان، ما أجبره على القفز بالمظلة مجددا.

وأفادت سي بي إس نيوز بأن الطيار، الذي أصيب بجروح خطيرة، أُنقذ بعد ساعات من سقوطه، فيما تم إنقاذ فرد الطاقم الآخر بعد نحو يومين من الاختباء.



ووصف الفريق المتقاعد في سلاح الجو الأميركي الواقعة بأنها "مصادفة غير عادية للغاية"، مشيرا إلى أنه لا يتذكر حالة مشابهة لطيار أُسقطت طائرته مرتين خلال الحملة العسكرية نفسها، وربما لم يحدث أمر مماثل منذ حرب .



وأضاف: "إنه أشبه بالتعرض لصاعقة مرتين".