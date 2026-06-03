مفاجأة "كروية".. الألمان غير متحمسون لمتابعة مباريات "المونديال"

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أشار استطلاع للرأي أن جماهير في تبدو غير متحمسة كثيراً للسهر حتى وقت متأخر أو الاستيقاظ فجراً لمتابعة مباريات المقبلة.وكشف استطلاع أجراه معهد الأبحاث "يوجوف" بتكليف من خدمة التوصيل "فولت" أن 25 في المئة من المشاركين غير مرجح إطلاقا، و16 بالمئة غير مرجح أيضا أن يتابعوا المباريات التي تقام في ساعات الليل داخل ألمانيا.في المقابل، أبدى 37 بالمئة اهتماماً من حيث المبدأ بمشاهدة المباريات التي تقام في أوقات غير معتادة.وتقام البطولة في الفترة من 11 حزيران إلى 19 في والمكسيك وكندا، وهو ما يخلق فارق توقيت كبير يجعل العديد من المباريات تبدأ في الساعة 10 مساء (20:00 بتوقيت غرينتش) أو بعد ذلك، مع وجود مباريات تنطلق منتصف الليل وأخرى في الثالثة فجرا وحتى السادسة صباحا.وتقام مباريات المنتخب الألماني في دور المجموعات في الساعة السابعة مساء أمام كوراساو، وفي الساعة العاشرة مساء أمام كوت ديفوار والإكوادور.وكشف أن 64 بالمئة من المشاركين يفضلون مشاهدة المباريات عبر التلفاز مع العائلة والأصدقاء، بينما يفضل 44 بالمئة متابعتها بمفردهم من أجل التركيز على مجريات اللعب.وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 8 إلى 10 نيسان على عينة من 2092 شخصا في ألمانيا مهتمين بكرة القدم، تشمل من يشاهد المباريات أحيانا إلى المشجعين المتحمسين بشكل كبير.