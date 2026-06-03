تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مفاجأة "كروية".. الألمان غير متحمسون لمتابعة مباريات "المونديال"

Lebanon 24
03-06-2026 | 06:02
A-
A+
مفاجأة كروية.. الألمان غير متحمسون لمتابعة مباريات المونديال
مفاجأة كروية.. الألمان غير متحمسون لمتابعة مباريات المونديال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشار استطلاع للرأي أن جماهير كرة القدم في ألمانيا تبدو غير متحمسة كثيراً للسهر حتى وقت متأخر أو الاستيقاظ فجراً لمتابعة مباريات كأس العالم المقبلة.
Advertisement

وكشف استطلاع أجراه معهد الأبحاث "يوجوف" بتكليف من خدمة التوصيل "فولت" أن 25 في المئة من المشاركين غير مرجح إطلاقا، و16 بالمئة غير مرجح أيضا أن يتابعوا المباريات التي تقام في ساعات الليل داخل ألمانيا.

في المقابل، أبدى 37 بالمئة اهتماماً من حيث المبدأ بمشاهدة المباريات التي تقام في أوقات غير معتادة.

وتقام البطولة في الفترة من 11 حزيران إلى 19 تموز في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو ما يخلق فارق توقيت كبير يجعل العديد من المباريات تبدأ في الساعة 10 مساء (20:00 بتوقيت غرينتش) أو بعد ذلك، مع وجود مباريات تنطلق منتصف الليل وأخرى في الثالثة فجرا وحتى السادسة صباحا.

وتقام مباريات المنتخب الألماني في دور المجموعات في الساعة السابعة مساء أمام كوراساو، وفي الساعة العاشرة مساء أمام كوت ديفوار والإكوادور.

 وكشف الاستطلاع أن 64 بالمئة من المشاركين يفضلون مشاهدة المباريات عبر التلفاز مع العائلة والأصدقاء، بينما يفضل 44 بالمئة متابعتها بمفردهم من أجل التركيز على مجريات اللعب.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 8 إلى 10 نيسان على عينة من 2092 شخصا في ألمانيا مهتمين بكرة القدم، تشمل من يشاهد المباريات أحيانا إلى المشجعين المتحمسين بشكل كبير.
مواضيع ذات صلة
مفاجأة غير متوقّعة داخل ألواح "الشوكولا"
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 16:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لعشاق كرة القدم.. هكذا تستطيعون متابعة مباريات المونديال مجانا
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 16:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيتابع اللبنانيون "المونديال" مجانًا هذا العام؟ إليكم التفاصيل كاملة
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 16:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيليّ موجود في لبنان يتحدّث عن مفاجأة أعدها "حزب الله": التهديد كبير
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 16:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

رياضة

مونديال 2026

الولايات المتحدة

الاستطلاع

كرة القدم

ألمانيا

المكسيك

التركي

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:41 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:06 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:31 | 2026-06-03
Lebanon24
09:17 | 2026-06-03
Lebanon24
09:00 | 2026-06-03
Lebanon24
08:37 | 2026-06-03
Lebanon24
08:21 | 2026-06-03
Lebanon24
08:04 | 2026-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24