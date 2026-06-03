تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بشأن المفاوضات.. هل أرسلت إيران رد جديد إلى أميركا؟

Lebanon 24
03-06-2026 | 07:38
A-
A+
بشأن المفاوضات.. هل أرسلت إيران رد جديد إلى أميركا؟
بشأن المفاوضات.. هل أرسلت إيران رد جديد إلى أميركا؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت وكالة تسنيم الإيرانية التابعة للحرس الثوري، إن إيران لم تقدم خلال الأيام القليلة الماضية أي رد للأميركيين، "خلافًا لأوهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
Advertisement

وأضافت الوكالة أن ترامب أعلن أن "الوضع مع إيران يتقدم بسرعة وسيسير بشكل جيد جدًا. إنهم يقولون إن المفاوضات قيد المصادقة داخل إيران".
 
وفي المقابل، تشير معلومات حصلت عليها وكالة تسنيم إلى أن إيران لم تقدم خلال الأيام الماضية أي رد للأميركيين بشأن نص التفاهم، كما أنها علّقت عمليًا تبادل النصوص عبر الوسطاء بسبب الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في لبنان، وذلك إلى حين تلبية الشروط التي تطرحها طهران بشأن الملف اللبناني.

وعليه، فإن ادعاء ترامب بأن إيران بصدد المصادقة على هذا الأمر لا يمت إلى الواقع بصلة، وفق الوكالة.

وشددت على تأكيد إيران ومحور المقاومة أنهما لن يلتزما الصمت إزاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في لبنان. (إرم نيوز) 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"أ.ب" عن مسؤولين باكستانيين: إسلام آباد لا تزال تنتظر رد طهران بشأن موعد إرسال وفد لجولة ثانية من المفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 16:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن: إسرائيل تنسق مع أميركا بشأن بدء هجمات جديدة ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 16:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
خلافات عميقة.. ما جديد مفاوضات إيران - أميركا؟
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 16:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيشترك لبنان بـ"مفاوضات إيران"؟ الإجابة يكشفها تقرير جديد
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 16:51:55 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة تسنيم الإيرانية

دونالد ترامب

وكالة تسنيم

الإيرانية

الإيراني

المقاومة

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:41 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:06 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:31 | 2026-06-03
Lebanon24
09:17 | 2026-06-03
Lebanon24
09:00 | 2026-06-03
Lebanon24
08:37 | 2026-06-03
Lebanon24
08:21 | 2026-06-03
Lebanon24
08:04 | 2026-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24