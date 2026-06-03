بشأن المفاوضات.. هل أرسلت إيران رد جديد إلى أميركا؟

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وأضافت الوكالة أن أعلن أن "الوضع مع إيران يتقدم بسرعة وسيسير بشكل جيد جدًا. إنهم يقولون إن المفاوضات قيد المصادقة داخل إيران". قالت التابعة للحرس الثوري، إن لم تقدم خلال الأيام القليلة الماضية أي رد للأميركيين، "خلافًا لأوهام الرئيس الأميركي ".وأضافت الوكالة أن أعلن أن "الوضع مع إيران يتقدم بسرعة وسيسير بشكل جيد جدًا. إنهم يقولون إن المفاوضات قيد المصادقة داخل إيران".

وفي المقابل، تشير معلومات حصلت عليها إلى أن إيران لم تقدم خلال الأيام الماضية أي رد للأميركيين بشأن نص التفاهم، كما أنها علّقت عمليًا تبادل النصوص عبر الوسطاء بسبب الجرائم التي ترتكبها في ، وذلك إلى حين تلبية الشروط التي تطرحها بشأن الملف اللبناني.



وعليه، فإن ادعاء ترامب بأن إيران بصدد المصادقة على هذا الأمر لا يمت إلى الواقع بصلة، وفق الوكالة.



وشددت على تأكيد إيران ومحور أنهما لن يلتزما الصمت إزاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في لبنان. (إرم نيوز)