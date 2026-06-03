تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عقب تكرار الهجمات الإيرانية.. الكويت تخفض أعضاء السفارة الإيرانية

Lebanon 24
03-06-2026 | 09:31
A-
A+
عقب تكرار الهجمات الإيرانية.. الكويت تخفض أعضاء السفارة الإيرانية
عقب تكرار الهجمات الإيرانية.. الكويت تخفض أعضاء السفارة الإيرانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم المستشار، حامد حميد يعقوبي فر، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة إيران لدى دولة الكويت، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية في شأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة وقرار تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد، واعتبار اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما، وتطلب مغادرتهما أراضي دولة الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة.
Advertisement
 
وأوضحت الكويت أن هذا القرار يأتي على إثر "استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، التي تجددت اليوم مستهدفةً المرافق المدنية والمنشآت الحيوية، من بينها مطار الكويت الدولي، مما أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة العشرات من المدنيين، إلى جانب أضرار مادية طالت منشآت حيوية ومقار دبلوماسية، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، ولميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن رقم (2817).

وجددت الكويت إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة، مؤكدة رفضها دولة الكويت القاطع استخدام أراضيها أو أجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة، مشدداً على أن الادعاءات الإيرانية الباطلة عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل، وأن تكرار هذه المزاعم لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال الاعتداءات التي طالت أراضي دولة الكويت ومنشآتها المدنية والحيوية. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
الخارجية الكويتية: تكرار الاعتداءات الإيرانية يمثل نهجا عدوانيا منظما لن تقبل به الكويت أو تتهاون إزاءه
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 19:57:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الكويت
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 19:57:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الرياض: ندين الهجمات الإيرانية المتكررة على الكويت
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 19:57:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: ندين ونستنكر الهجمات الإيرانية الآثمة على الكويت
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 19:57:45 Lebanon 24 Lebanon 24

القائم بالأعمال

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

مجلس الأمن

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

الكويتية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:33 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:41 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:06 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:18 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:24 | 2026-06-03
Lebanon24
11:52 | 2026-06-03
Lebanon24
11:15 | 2026-06-03
Lebanon24
10:30 | 2026-06-03
Lebanon24
10:30 | 2026-06-03
Lebanon24
10:24 | 2026-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24