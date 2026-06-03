عقب تكرار الهجمات الإيرانية.. الكويت تخفض أعضاء السفارة الإيرانية

استدعت ، اليوم المستشار، حامد حميد يعقوبي فر، بالإنابة في سفارة لدى دولة ، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية في شأن الاعتداءات المستمرة وقرار تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد، واعتبار اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما، وتطلب مغادرتهما أراضي دولة الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة.

Advertisement

وأوضحت الكويت أن هذا القرار يأتي على إثر "استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، التي تجددت اليوم مستهدفةً المرافق المدنية والمنشآت الحيوية، من بينها مطار الكويت الدولي، مما أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة العشرات من المدنيين، إلى جانب أضرار مادية طالت منشآت حيوية ومقار دبلوماسية، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، ولميثاق ، ومبادئ القانون الدولي، ولقرار رقم (2817).



وجددت الكويت إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة، مؤكدة رفضها دولة الكويت القاطع استخدام أراضيها أو أجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة، مشدداً على أن الادعاءات الإيرانية الباطلة عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل، وأن تكرار هذه المزاعم لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال الاعتداءات التي طالت أراضي دولة الكويت ومنشآتها المدنية والحيوية. (العربية)