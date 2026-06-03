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عربي-دولي
عقب تكرار الهجمات الإيرانية.. الكويت تخفض أعضاء السفارة الإيرانية
Lebanon 24
03-06-2026
|
09:31
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استدعت
وزارة الخارجية
الكويتية
، اليوم المستشار، حامد حميد يعقوبي فر،
القائم بالأعمال
بالإنابة في سفارة
إيران
لدى دولة
الكويت
، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية في شأن الاعتداءات
الإيرانية
المستمرة وقرار تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد، واعتبار اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما، وتطلب مغادرتهما أراضي دولة الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة.
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وأوضحت الكويت أن هذا القرار يأتي على إثر "استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، التي تجددت اليوم مستهدفةً المرافق المدنية والمنشآت الحيوية، من بينها مطار الكويت الدولي، مما أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة العشرات من المدنيين، إلى جانب أضرار مادية طالت منشآت حيوية ومقار دبلوماسية، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، ولميثاق
الأمم المتحدة
، ومبادئ القانون الدولي، ولقرار
مجلس الأمن
رقم (2817).
وجددت الكويت إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة، مؤكدة رفضها دولة الكويت القاطع استخدام أراضيها أو أجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة، مشدداً على أن الادعاءات الإيرانية الباطلة عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل، وأن تكرار هذه المزاعم لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال الاعتداءات التي طالت أراضي دولة الكويت ومنشآتها المدنية والحيوية. (العربية)
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