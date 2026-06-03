إشتباكات عشائرية عنيفة في سوريا... وسقوط إصابات

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أفادت مصادر أهليّة سوريّة لـ" "، عن إندلاع اشتباكات عشائرية عنيفة بين عائلتين في بلدة خشام في الشرقي.ووفقاً للمصادر فإن العشيرتين المتحاربين استخدمتا خلال الاشتباكات الأسلحة الرشاشة وقذائف الـRPG الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من الخوف والتوتر بين المدنيين في المنطقة.