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عربي-دولي
إشتباكات عشائرية عنيفة في سوريا... وسقوط إصابات
Lebanon 24
03-06-2026
|
09:54
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أفادت مصادر أهليّة سوريّة لـ"
روسيا اليوم
"، عن إندلاع اشتباكات عشائرية عنيفة بين عائلتين في بلدة خشام في
ريف دير الزور
الشرقي.
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ووفقاً للمصادر فإن العشيرتين المتحاربين استخدمتا خلال الاشتباكات الأسلحة الرشاشة وقذائف الـRPG الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من الخوف والتوتر بين المدنيين في المنطقة.
وأدت الاشتباكات في حصيلة أولية إلى إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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