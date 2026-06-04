ترامب يحدد "الخط الأحمر" للعودة إلى الحرب مع إيران.. تقرير يكشف التفاصيل



Advertisement



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن ما زال متمسكاً بالهدنة الحالية رغم استمرار المواجهات المحدودة والهجمات المتبادلة بين الجانبين خلال الأسابيع الماضية.



وبحسب المسؤولين، فإن الهجمات المتكررة بين وطهران زادت الضغوط على وأثارت تساؤلات بشأن قدرة وقف إطلاق النار على الصمود خلال الفترة المقبلة. كشفت أن الرئيس الأميركي أبلغ مساعديه سراً بأنه قد يعيد النظر في وقف إطلاق النار القائم مع ويستأنف حرباً واسعة النطاق إذا أسفر أي هجوم إيراني عن مقتل جنود أميركيين.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن ما زال متمسكاً بالهدنة الحالية رغم استمرار المواجهات المحدودة والهجمات المتبادلة بين الجانبين خلال الأسابيع الماضية.وبحسب المسؤولين، فإن الهجمات المتكررة بين وطهران زادت الضغوط على وأثارت تساؤلات بشأن قدرة وقف إطلاق النار على الصمود خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن ترامب لا يزال يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة مع إيران، ويؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، ومعالجة ملف البرنامج ومخزون اليورانيوم المخصب.