وزير عدل جديد في واشنطن.. هذه هويته

أعلن الرئيس الأميركي ، الأربعاء، أنه سيرشح تود بلانش لتولي منصب وزير العدل، ليختار بذلك محاميه الشخصي السابق الذي قاد الوزارة بشكل مؤقت وسعى بقوة إلى تنفيذ أجندة الرئيس .

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وقال خلال عشاء في إنه يعتزم ترشيح بلانش رسميا، الخميس، وفقا لمقطع فيديو للفعالية نشره أحد مساعدي البيت الأبيض على وسائل التواصل الاجتماعي.



وأضاف ترامب خلال فعالية في حديقة الورود: "سنجعله بشكل دائم".



وسعى بلانش سريعا إلى ترسيخ موقعه كمرشح مفضل للمنصب الدائم بعد إقالة في أبريل، حيث سرّع التحقيقات ضد خصوم ترامب، وأعلن عن إنشاء صندوق يقارب 1.8 مليار دولار لتعويض حلفاء الرئيس عما وصفه بالاضطهاد السياسي المزعوم.



وأثار هذا المقترح جدلا واسعا بين الحزبين، ما دفع إلى التخلي عنه في تراجع مفاجئ خلال الأسبوع الجاري.