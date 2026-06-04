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عربي-دولي

وزير عدل جديد في واشنطن.. هذه هويته

Lebanon 24
04-06-2026 | 01:38
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وزير عدل جديد في واشنطن.. هذه هويته
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه سيرشح تود بلانش لتولي منصب وزير العدل، ليختار بذلك محاميه الشخصي السابق الذي قاد الوزارة بشكل مؤقت وسعى بقوة إلى تنفيذ أجندة الرئيس الجمهوري.
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وقال ترامب خلال عشاء في البيت الأبيض إنه يعتزم ترشيح بلانش رسميا، الخميس، وفقا لمقطع فيديو للفعالية نشره أحد مساعدي البيت الأبيض على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف ترامب خلال فعالية في حديقة الورود: "سنجعله المدعي العام بشكل دائم".

وسعى بلانش سريعا إلى ترسيخ موقعه كمرشح مفضل للمنصب الدائم بعد إقالة بام بوندي في أبريل، حيث سرّع التحقيقات ضد خصوم ترامب، وأعلن عن إنشاء صندوق يقارب 1.8 مليار دولار لتعويض حلفاء الرئيس عما وصفه بالاضطهاد السياسي المزعوم.

وأثار هذا المقترح جدلا واسعا بين الحزبين، ما دفع وزارة العدل إلى التخلي عنه في تراجع مفاجئ خلال الأسبوع الجاري.
وجرى تعيين بلانش في وزارة العدل نائبا للمدعي العام، قبل أن يُرقى بعد إقالة بوندي على خلفية ما اعتبر فشلها في ملاحقة خصوم ترامب السياسيين.

وأكد بلانش أنه لم يكن يسعى للحصول على منصب المدعي العام، لكنه أظهر من خلال خطوات بارزة منذ توليه المنصب أنه يسعى لإثبات ولائه لترامب.
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