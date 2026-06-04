تغييرات داخل الموساد.. غوفمان يعين متحدثًا داخليًا ومستشارًا للاتصالات

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شرع رئيس الموساد الجديد، رومان غوفمان، في إعادة هيكلة المؤسسة الاستخباراتية ، بعد أول أيام تعيينه رسميًا في المنصب.ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اتخذ غوفمان قرارًا، أمس الأربعاء، بتعيين اثنين من الكوادر الأولى في المؤسسة الأمنية، أولهما: متحدث داخلي للموساد، والثاني مستشار للاتصالات الخارجية، ليحل الأخير محل سلفه، الذي كان "مواليًا" لرئيس الموساد المنتهية ولايته دافيد بارنيع.وركزت الصحيفة العبرية على مؤهلات مستشار رئيس الموساد الجديد، مشيرة إلى أنه على العكس من سلفه، يتمتع بخبرة أمنية واسعة، أسس من خلالها شعبة المتحدث الرسمي باسم جهاز "الشاباك"، التي عمل بها على مدار سنوات طويلة؛ وانتقل إلى جهاز أمني آخر "سيتقاعده منه قريبًا".وكان غوفمان تولى منصبه الجديد رسميًا، أول أمس الثلاثاء، بعد مراسم تسليم وتسلم أقيمت بحضور رئيس الوزراء .وفي كلمته خلال المراسم، خصص رئيس الموساد الجديد جزءًا كبيرًا لسرد تاريخ الجهاز، وإرث مجتمع الاستخبارات ، وتأسيس منظمة "نيلي" السرية، واختتم كلمته بعبارة: " الأبدية لن تكذب".وأضاف غوفمان: "الانقلاب الاستراتيجي الذي ألحقناه بالمحور ، و"خطة تدمير إسرائيل"، غيّر معادلة القوى في المنطقة بأسرها".وأوضح أن المحور ، الذي كان يطمح إلى تدمير إسرائيل، مُني بهزيمة نكراء، مشيرًا إلى أن عمل مؤسسة الاستخبارات الإسرائيلية لم ينته بعد.وقال: "جوهر الموساد يكمن في العمليات السرية على الهدف. وسنتصدى لهذا بكل قوتنا، وسنواصل صقل وتطوير قدراتنا وأساليبنا للمفاجأة والتأثير".وقال مكتب رئيس الوزراء، نيابة عن الموساد: "تولّى اللواء غوفمان منصب رئيس الموساد بعد أن شغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وبعد 31 عامًا من الخدمة العسكرية، شغل خلالها مناصب قيادية عليا متنوعة، بما في ذلك قيادة لواء عتسيون، وقيادة اللواء المدرع السابع، وقيادة الفرقة 210، وفق نص بيان مكتب نتنياهو.