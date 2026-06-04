قُتِلَ في إنفجار... إيران تُُشير إلى إغتيال مسؤول إسرائيليّ كبير

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قالت مجموعة قرصنة تُطلق على نفسها اسم "حنظلة" وتتبع لوزارة الاستخبارات والأمن ، الخميس، إن أحد كبار مديري ما يُعرف بـ"وحدة الاختراق الجديدة" التابعة لجهاز ، والمسؤول عن ملفات مرتبطة بإيران، قُتل إثر انفجار عبوة ناسفة وُضعت في سيارته الخاصة.وذكرت المجموعة في بيان أرفقته بمقطع فيديو، أن العملية جاءت بعد "أشهر من الرصد والمتابعة الاستخباراتية الدقيقة"، مؤكدة أنها نُفذت بعد مراقبة مستمرة لتحركات الهدف، من دون أن تكشف عن تاريخ تنفيذ العملية.