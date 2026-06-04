أين كان عراقجي لحظة استهداف خامنئي؟

كشف عباس عراقجي لأول مرة، أنه كان في مكتب السابق عند قصفه في بداية العدوان الأميركي على .

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وأضاف عراقجي في حديث لـ"الميادين": "بعد عودتي من مفاوضات الجمعة، ذهبت السبت الساعة التاسعة صباحاً إلى مكتب السيد خامنئي لأقدم تقريري، وقد كان بشأن المفاوضات والأجواء التي استجدت يوم الجمعة، وجعلت احتمال الحرب أكبر بكثير".



وتابع قائلاً: "في لحظة اغتيال خامنئي كنت في مكتبه الذي تعرّض للهجوم. المبنى الذي كنا نجلس فيه تعرض للاستهداف لكن الجناح الذي كنا موجودين فيه بقي سالماً".



وتابع: "بينما كنا ننشغل بالخروج من تحت الأنقاض كان كل فكري يتركز حول إذا ما كان قد استهدف أم لا. وقد كنت قلقاً للغاية في اليومين الأول والثاني بشأن ما حدث للمرشد إلى أن تم تأكيد خبر استشهاده".



وأشار إلى أن أول سؤال خطر في ذهنه وأول قلق انتابنه هو: "كيف سيكون وضع المرشد؟"، مضيفاً: "كنت أشعر بأنه بناء على سياق العمل المعتاد، لا بد من أنه موجود في مكتبه. وفي لحظة القصف كان قلقي عليه كبيراً إلى درجة أنني لم أكن قلقاً على نفسي".



وأكد أن "روحية المرشد كانت تمنعه من الذهاب إلى الملاجئ، رغم أن احتمال الحرب كان كبيراً".

وشدد على أن "ما حدث لم ولن يُنسى أبداً، وهو جرح أصاب قلوبنا وربما لا يندمل أبداً"، مشيراً إلى أن "حدث استشهاد المرشد تحول إلى نقطة تحول في تاريخ إيران، وإلى نقطة أظهرت قوة إيران للعالم أجمع".



وأشار إلى أن "هذا التحول جاء خلافاً لما كانوا يظنون أنه سيتحول إلى نقطة ضعف وانهيار للجمهورية الإسلامية في إيران".