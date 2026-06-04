حتى إشعار آخر.. فنلندا تبقي حدودها الشرقية مع روسيا مغلقة

أعلنت الحكومة الفنلندية أن المعابر على الحدود الشرقية للبلاد مع ستظل مغلقة حتى إشعار آخر، فيما سيستمر التركيز على تقديم طلبات الحماية الدولية.

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جاء ذلك في بيان نشرته الحكومة الفنلندية على موقعها الرسمي، حيث أكدت أن "الحكومة اتخذت في 4 حزيران 2026 قرارا بالإبقاء على نقاط التفتيش على الحدود الشرقية مغلقة، ومواصلة التركيز على إجراءات تقديم طلبات الحماية الدولية. وسيظل هذا القرار ساري المفعول حتى إشعار آخر". (روسيا اليوم)