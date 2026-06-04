تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تحركات مريبة داخل منشأة نووية إيرانية… ما الذي يجري خلف السواتر الترابية؟

Lebanon 24
04-06-2026 | 16:00
A-
A+
تحركات مريبة داخل منشأة نووية إيرانية… ما الذي يجري خلف السواتر الترابية؟
تحركات مريبة داخل منشأة نووية إيرانية… ما الذي يجري خلف السواتر الترابية؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريرًا جديدًا أشار فيه إلى أن المنطقة الإقليمية تقف مجددًا على حافة تحول استراتيجي بالغ الحساسية، حيث تتداخل المسارات الدبلوماسية المعقدة مع تحركات عسكرية ميدانية لافتة على الأرض.

وفي ظل تصاعد الحديث في الأوساط السياسية عن "مذكرة تفاهم" مؤقتة تهدف إلى تمديد وقف التصعيد وفتح قنوات التفاوض بين واشنطن وطهران، تكشف صور أقمار اصطناعية حديثة لمنشأة فوردو النووية عن تطورات ميدانية بارزة تعيد رسم ملامح المشهد.
Advertisement

وتُظهر هذه الصور أعمال إنشاء سواتر ترابية وحواجز هندسية كثيفة حول المداخل المؤدية إلى المجمع المحصن، في خطوة تُقرأ في سياق حذر إيراني متزايد تجاه ما تعتبره بعض الأوساط الأمنية شكوكًا حول جدية المسار الدبلوماسي مع واشنطن.

ويرى خبراء أن هذه التحصينات المستحدثة، والتي تأتي بعد تعرض المنشأة في وقت سابق لضربات جوية أميركية استخدمت قنابل خارقة للتحصينات، تعكس تحولًا في التفكير الدفاعي الإيراني، من التركيز على صد الهجمات الجوية والصاروخية إلى الاستعداد لسيناريوهات اقتحام بري محتمل قد تنفذه قوات خاصة بهدف استهداف البنية النووية من الداخل.

وبحسب هؤلاء، فإن إغلاق الطرق الوعرة والممرات الجبلية المحيطة بالموقع بالسواتر الترابية يهدف إلى إعاقة حركة الآليات العسكرية وقوات الإنزال، وتأخير أي تقدم محتمل نحو المداخل الحساسة، ما يمنح الحرس الثوري هامشًا زمنيًا لإجراءات دفاعية أو لنقل المواد الحساسة إلى عمق أكبر داخل الجبل.

ويربط مراقبون بين هذه الإجراءات وحالة عدم الثقة الإيرانية المتزايدة حيال نوايا واشنطن في مسار التفاوض، معتبرين أن ما يجري على الأرض يعكس مزيجًا من التحصين العسكري والرسائل السياسية.

في المقابل، نقل التقرير عن خبير عسكري أن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى محدودية فاعلية الضربات الجوية، حتى باستخدام قاذفات استراتيجية وقنابل ثقيلة، في تدمير البنية العميقة لأجهزة الطرد المركزي داخل المنشأة.

وبناءً على ذلك، يرى أن السيناريو الأكثر تأثيرًا، من وجهة نظره ـ يتمثل في عملية برية نوعية تعتمد على التسلل أو الإنزال المباشر لاستهداف الأنفاق من الداخل، وهو ما يجعل التحصينات الأرضية عاملاً حاسمًا في تعطيل هذا الاحتمال ورفع كلفة أي عملية محتملة.

وفي المقابل، يعتبر مراقبون أن هذه التحركات الإيرانية لا تنفصل عن محاولة تعزيز موقعها التفاوضي، عبر إظهار مستوى مرتفع من الجهوزية العسكرية أمام المجتمع الدولي، بما يهدف إلى رفع سقف شروطها في أي تسوية محتملة، خصوصًا في ما يتعلق بالأصول المجمدة والملف النفطي.

لكن هؤلاء يحذرون من أن هذا النهج قد يأتي بنتائج عكسية، إذا ما قُرئ في واشنطن كإشارة إلى إصرار على تطوير البرنامج النووي، ما قد يدفع باتجاه تشدد أكبر داخل دوائر القرار الأميركي.

وبين الدبلوماسية المعلّقة والتحصينات الميدانية المتصاعدة، يبدو المشهد بين واشنطن وطهران وكأنه صراع مزدوج المسار، تُدار فيه التفاهمات على طاولة المفاوضات، بينما تُرسم خطوطه الفعلية على الأرض عبر إجراءات دفاعية واستعدادات متبادلة لأسوأ السيناريوهات.

وفي هذا السياق، تبقى منشأة فوردو بما يحيط بها من تحصينات شاهدة على هشاشة التهدئة، وعلى أن التوتر الكامن بين الطرفين لا يزال قابلًا للانفجار في أي لحظة، إذا ما فشلت الجهود الدبلوماسية في احتواء تعقيدات الملف النووي. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
ترامب: أي محاولة تحرك إيرانية داخل المواقع النووية ستواجه برد عسكري مباشر
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 03:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: قرارات إخلاء المدارس مريبة وتفتقر للواقعية
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 03:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر داخل وفد واشنطن… ماذا يجري خلف أبواب التفاوض؟
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 03:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
غروسي: نرغب في تفتيش المنشآت النووية الإيرانية في نطنز وفوردو حيث توجد مواد نووية
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 03:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

الإمارات

واشنطن

التركي

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:19 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:02 | 2026-06-04
Lebanon24
16:52 | 2026-06-04
Lebanon24
16:30 | 2026-06-04
Lebanon24
16:18 | 2026-06-04
Lebanon24
15:52 | 2026-06-04
Lebanon24
15:28 | 2026-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24