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عربي-دولي

واشنطن تفرض عقوبات على رئيس كوبا

Lebanon 24
04-06-2026 | 23:10
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واشنطن تفرض عقوبات على رئيس كوبا
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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيس كوبا ميغيل دياز كانل وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة به، وفق موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت.

وشملت العقوبات 4 أشخاص آخرين و5 كيانات، من بينها "وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية".

في المقابل، لم ترد الحكومة في كوبا حتى الآن على طلب للتعليق على العقوبات.

ويشغل دياز كانل، البالغ 66 عاماً، منصب رئيس كوبا منذ 2018 حين تولى السلطة خلفاً لراؤول كاسترو، شقيق الرئيس السابق فيدل كاسترو.

فيما جرى الإعلان عن العقوبات في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحافيين إن الولايات المتحدة تريد أن تصبح كوبا "بلداً يُدار بشكل جيد".

من جهته، وصف وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي العقوبات بأنها "مشينة"، واعتبر أنها تشكل أحدث مثال على سياسة التدخل الأميركية. وقال إن "أي عمل أميركي يهدف إلى خلق سيناريو صراع بين البلدين محكوم عليه بالفشل".

يشار إلى أن هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة إجراءات تتخذها واشنطن لتكثيف الضغط على القيادة الشيوعية في الجزيرة، حسب رويترز.

والشهر الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 11 مسؤولاً كوبياً، من بينهم وزير الاتصالات وعدد من القادة العسكريين ووكالة الاستخبارات الرئيسية.

في حين تتهم واشنطن راؤول كاسترو بالقتل أيضاً بزعم ضلوعه في واقعة عام 1996 شهدت إسقاط طائرات كوبية لطائرات كانت تشغلها مجموعة من الكوبيين الموجودين في الخارج.

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