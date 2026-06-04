واشنطن تفرض عقوبات على رئيس كوبا

فرضت عقوبات على رئيس كوبا ميغيل دياز كانل وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة به، وفق موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت.

وشملت 4 أشخاص آخرين و5 كيانات، من بينها "وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية".

في المقابل، لم ترد الحكومة في كوبا حتى الآن على طلب للتعليق على العقوبات.

ويشغل دياز كانل، البالغ 66 عاماً، منصب رئيس كوبا منذ 2018 حين تولى السلطة خلفاً لراؤول كاسترو، شقيق الرئيس السابق فيدل كاسترو.

فيما جرى الإعلان عن العقوبات في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأميركي لصحافيين إن الولايات المتحدة تريد أن تصبح كوبا "بلداً يُدار بشكل جيد".

، وصف الكوبي برونو رودريغيز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي العقوبات بأنها "مشينة"، واعتبر أنها تشكل أحدث مثال على سياسة التدخل الأميركية. وقال إن "أي عمل أميركي يهدف إلى خلق سيناريو صراع بين البلدين محكوم عليه بالفشل".

يشار إلى أن هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة إجراءات تتخذها لتكثيف الضغط على القيادة الشيوعية في ، حسب .

والشهر الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 11 مسؤولاً كوبياً، من بينهم وزير الاتصالات وعدد من العسكريين ووكالة الاستخبارات الرئيسية.

في حين تتهم واشنطن راؤول كاسترو بالقتل أيضاً بزعم ضلوعه في واقعة عام 1996 شهدت إسقاط طائرات كوبية لطائرات كانت تشغلها مجموعة من الكوبيين الموجودين في الخارج.