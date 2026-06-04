شي إلى بيونغ يانغ.. زيارة نادرة تعيد تنشيط خط بكين وكيم

يتوجه الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى الأسبوع المقبل، في زيارة نادرة تأتي بعد أسابيع قليلة من استضافته الرئيس الأميركي ونظيره الروسي في زيارتين منفصلتين إلى بكين.

وأعلنت وكالة أنباء "شينخوا" ، الجمعة، أن شي سيلتقي الزعيم الكوري كيم جونغ أون خلال زيارة دولة تستمر يومين، تبدأ الاثنين.

كما أكدت المركزية الكورية الشمالية الرسمية الزيارة.

وتُعد هذه الزيارة الأولى لشي إلى كوريا الشمالية منذ عام 2019، في إطار تحرك جديد من بكين لتحسين علاقاتها التاريخية والمعقدة مع جارتها، بعد فتور شهدته السنوات الأخيرة.

وستكون الزيارة أيضاً أول رحلة خارجية للرئيس الصيني هذا العام.