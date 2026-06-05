بوتين يرفض "تهديد الناتو".. وزيلينسكي يدعوه إلى لقاء مباشر

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وخلال لقاء مع ممثلي وكالات أنباء دولية على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي، اتهم بوتين الحكومات الغربية بترويج ما وصفه بـ"التهديد الروسي"، بهدف تبرير زيادة الإنفاق العسكري.وقال إن هذه المخاوف "غير موجودة في الواقع على الإطلاق"، معتبراً أن الهدف منها هو دفع شعوب تلك الدول إلى إنفاق مزيد من الأموال على الدفاع.وفي تطور لافت، وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة علنية مباشرة إلى بوتين، هي الأولى من نوعها منذ بدء الغزو الروسي الواسع لأوكرانيا عام 2022، دعاه فيها إلى مفاوضات مباشرة في بلد محايد.وكتب زيلينسكي في رسالته: "أقترح عقد لقاء"، داعياً إلى استئناف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.كما أقر الرئيس الأوكراني بتغير أولويات حالياً، في ظل تركيز إدارة الرئيس الأميركي على الأزمة مع ، معتبراً أن انتظار عودة للتركيز على الملف الأوكراني لن يكون كافياً لتحقيق السلام. (سكاي نيوز)