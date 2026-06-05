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عربي-دولي
ترامب يؤيد لقاء بوتين وزيلينسكي.. دفع مباشر نحو إنهاء الحرب
Lebanon 24
05-06-2026
|
00:04
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أبدى الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الخميس، تأييده لعقد لقاء مباشر بين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتبراً أن مثل هذه الخطوة قد تساعد في تحريك مسار إنهاء الحرب في
أوكرانيا
.
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وقال
ترامب
إنّه سيكون "من الرائع" أن يجتمع
بوتين
وزيلينسكي لبحث سبل وقف النزاع، في موقف يعكس دعمه للمساعي الدبلوماسية المباشرة بين
موسكو
وكييف.
وجاء كلام ترامب بعد ساعات على دعوة علنية وجّهها زيلينسكي إلى بوتين لعقد مفاوضات مباشرة في بلد محايد، في أول رسالة من هذا النوع يوجّهها الرئيس الأوكراني إلى نظيره الروسي منذ اندلاع الحرب عام 2022.
وتتزامن هذه التصريحات مع تحركات دبلوماسية متجددة في الملف الأوكراني، وسط ضغوط دولية متزايدة للبحث عن مخرج سياسي للحرب التي دخلت عامها الخامس.
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