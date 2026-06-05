ترامب يؤيد لقاء بوتين وزيلينسكي.. دفع مباشر نحو إنهاء الحرب

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وقال إنّه سيكون "من الرائع" أن يجتمع وزيلينسكي لبحث سبل وقف النزاع، في موقف يعكس دعمه للمساعي الدبلوماسية المباشرة بين وكييف.وجاء كلام ترامب بعد ساعات على دعوة علنية وجّهها زيلينسكي إلى بوتين لعقد مفاوضات مباشرة في بلد محايد، في أول رسالة من هذا النوع يوجّهها الرئيس الأوكراني إلى نظيره الروسي منذ اندلاع الحرب عام 2022.وتتزامن هذه التصريحات مع تحركات دبلوماسية متجددة في الملف الأوكراني، وسط ضغوط دولية متزايدة للبحث عن مخرج سياسي للحرب التي دخلت عامها الخامس.