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عربي-دولي

في دولة أوروبية وبعد العداء معها.. إسرائيل ستفتتح أوّل سفارة لها

Lebanon 24
05-06-2026 | 00:18
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في دولة أوروبية وبعد العداء معها.. إسرائيل ستفتتح أوّل سفارة لها
في دولة أوروبية وبعد العداء معها.. إسرائيل ستفتتح أوّل سفارة لها photos 0
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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، أنه قرر افتتاح أول سفارة إسرائيلية في ليوبليانا، عاصمة سلوفينيا، في خطوة تعكس تحوّلاً سياسياً بعد تشكيل الحكومة السلوفينية الجديدة.

وقال ساعر، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن الإعلان جاء بعد "مكالمة ممتازة" أجراها مع وزير الخارجية السلوفيني الجديد توني كايزر، هنأه خلالها بتشكيل الحكومة وتوليه منصبه.

وأضاف ساعر: "أبلغته بقراري افتتاح أول سفارة إسرائيلية في ليوبليانا في أقرب وقت ممكن. وقد تعهد الوزير كايزر بتقديم كل الدعم اللازم".

وردّ كايزر بتدوينة شكر فيها ساعر على تهنئته، مشيراً إلى أنهما أجريا "حواراً مثمراً"، ومعلناً ترحيبه بافتتاح السفارة الإسرائيلية قريباً في ليوبليانا.

وقال الوزير السلوفيني إن الجانبين اتفقا على تعزيز الحوار الثنائي والتعاون العلمي والتكنولوجي والاقتصادي، بما يضيف "قيمة ملموسة" إلى العلاقات بين البلدين.

من جهته، رحّب رئيس الحكومة السلوفينية الجديدة يانيز يانشا بالخطوة، قائلاً: "أهلاً بكم في ليوبليانا. نتطلع إلى عهد جديد في العلاقات السلوفينية الإسرائيلية".

وكان ساعر قد اعتبر أن انتخاب يانشا رئيساً للوزراء يمثل "بداية فصل جديد" في العلاقات بين إسرائيل وسلوفينيا، بعد ما وصفه بـ"سنوات من العداء" في عهد الحكومة السابقة.

وقال ساعر إن يانشا "صديق بارز لإسرائيل"، معتبراً أن اختياره يتيح فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية التي شهدت تراجعاً في السنوات الأخيرة.

وشدد على أن السفارة الإسرائيلية "ليست مجرد بعثة دبلوماسية"، بل تعبير عن الصداقة والحوار، مضيفاً: "نفتح اليوم صفحة جديدة. عندما يعود أصدقاء إسرائيل إلى السلطة تعود إسرائيل".

وأشار ساعر إلى أنه أصدر تعليماته للمدير العام لوزارة الخارجية بالتحرك سريعاً لإنشاء السفارة الجديدة، والبدء بالإجراءات المطلوبة لاختيار السفير المعين. (ارم)

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