تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عراقجي يصعّد ضد أبوظبي.. اتهامات لإسرائيل وأميركا

Lebanon 24
05-06-2026 | 00:56
A-
A+
عراقجي يصعّد ضد أبوظبي.. اتهامات لإسرائيل وأميركا
عراقجي يصعّد ضد أبوظبي.. اتهامات لإسرائيل وأميركا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حمّل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسرائيل المسؤولية الرئيسية عن تدهور علاقات بلاده مع الإمارات، مشيراً إلى أن الوجود الإسرائيلي في أبوظبي كان سبباً أساسياً في التوتر بين الجانبين.
Advertisement

ونقلت وكالة "تسنيم" عن عراقجي قوله إن هناك "أدلة وشواهد كثيرة" تفيد بأن أميركا وإسرائيل استخدمتا المجال الجوي والأراضي الإماراتية ضد إيران خلال الحرب الأخيرة.

وأضاف: "لدينا وثائق ومستندات تثبت أن الإمارات شاركت بشكل مباشر في بعض العمليات العسكرية التي استهدفت إيران".

وأوضح عراقجي أن التوتر الحالي مع أبوظبي يرتبط بالوجود الإسرائيلي هناك، وبالعلاقات السياسية والتجارية الوثيقة بين الإمارات وإسرائيل، معتبراً أن الإمارات كان بإمكانها إقامة علاقات أفضل مع إيران لو اتبعت نهجاً مشابهاً لبقية دول الخليج.

وفي سياق متصل، كرّر عراقجي تحذير طهران لدول المنطقة من أن القواعد العسكرية الأميركية الموجودة على أراضيها ستُعدّ أهدافاً مشروعة في حال مشاركتها في أي عدوان على إيران، مشدداً على أن الرد الإيراني يستهدف تلك القواعد وليس الدول نفسها.

وأشار إلى أن إيران بقيت على تواصل مستمر مع وزير الخارجية السعودي في هذا الشأن.

أما بشأن إدارة مضيق هرمز، فأكد عراقجي أن بلاده ستتبادل وجهات النظر مع دول الخليج، على أن يكون القرار النهائي بين إيران وسلطنة عُمان وفق معايير القانون الدولي.

وختم بالقول: "لو لم تكن هناك قواعد أميركية في الدول المجاورة لنا، لما تعرضت تلك الدول لأي هجمات"، مضيفاً أن طهران حذّرت دول المنطقة من أن هذه القواعد ستصبح جزءاً من أي عدوان ضدها، "لكن ربما لم يأخذوا تحذيرنا بجدية، أو اعتقدوا أننا غير قادرين على الرد".
مواضيع ذات صلة
تصعيد جديد بين ايران وأميركا...عقوبات على هرمز
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 11:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24
اتهامات متزامنة ضد حزب الله ونفي متكرر
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 11:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يصعّد ضد ميرتس: أداؤه سيئ
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 11:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: إسرائيل وأميركا تتحملان تبعات الحرب
lebanon 24
Lebanon24
05/06/2026 11:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الإيراني

وزير الخارجية

الإسرائيلي

الإيراني

الإمارات

إسرائيل

الرئيسي

الخليج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:07 | 2026-06-05
Lebanon24
03:30 | 2026-06-05
Lebanon24
03:30 | 2026-06-05
Lebanon24
03:25 | 2026-06-05
Lebanon24
02:48 | 2026-06-05
Lebanon24
02:40 | 2026-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24