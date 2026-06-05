"الظلال" تدخل على خط مطار الكويت.. قنصلية إيرانية تنفي الاستهداف

حاولت قنصلية إيران
في حيدر
آباد الهندية نفي مسؤولية القوات الإيرانية
عن استهداف مطار الكويت
الدولي، عبر نشر تحليل بصري على منصة "إكس" يستند إلى مقارنة بين مشاهد مصورة.
واعتمدت القنصلية في ردها على صورتين، الأولى تظهر لحظة وقوع الأضرار في المطار
، والثانية لطائرة مسيرة يزعم أنها من طراز "شاهد"، مشيرة إلى أن توقيت التقاط الصورتين لا يتطابق، استناداً إلى اختلاف زاوية ضوء الشمس والظلال.
وجاءت هذه الخطوة في إطار محاولة لدحض الاتهامات الموجهة إلى طهران
، بعد ترويج وسائل إعلام إيرانية رواية مفادها أن الأضرار نتجت عن صاروخ دفاعي أميركي اعتراضي.
لكن القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" نفت ذلك بشكل قاطع، ووصفت الادعاء الإيراني
بأنه "كاذب تماماً"، مؤكدة أن إيران استهدفت المطار المدني عمداً وبشكل مخطط له باستخدام الطائرات المسيرة.
وكانت وزارة الصحة الكويتية
قد أعلنت إصابة 63 شخصاً جراء الغارات
الجوية التي استهدفت البلاد الأربعاء الماضي، وتسببت بأضرار جسيمة في مطار الكويت الدولي.
كما نشرت هيئة الطيران المدني الكويتية مقاطع فيديو وثّقت لحظة الاستهداف والأضرار داخل مرافق المطار.