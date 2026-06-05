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عربي-دولي

أسلحة "حزب الله" تصل إلى الأكراد.. تقرير إسرائيلي يكشف الأمر

Lebanon 24
05-06-2026 | 06:14
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أسلحة حزب الله تصل إلى الأكراد.. تقرير إسرائيلي يكشف الأمر
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كشفت القناة "السابعة" الإسرائيلية أن إسرائيل عمدت إلى تسليح الميليشيات الكردية المناهضة لإيران بوسائل قتالية قديمة، سبق وصادرها الجيش الإسرائيلي من "حزب الله" وحماس في ساحات الحرب بجنوب لبنان وقطاع غزة.
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وكشفت القناة الإسرائيلية أن عملية تسليح الميليشيات الكردية جاءت ضمن خطة أوسع، استهدفت إسقاط النظام في طهران عبر اشتباكات الميلشيات الكردية مع أجهزته الأمنية، وخلق حالة من الفوضى، تشجع الإيرانيين على نزول الشارع، ومن ثم إسقاط النظام.

وشملت المساعدات الإسرائيلية دعماً مالياً ومركبات، بالإضافة إلى تسليح الميليشيات بأسلحة خفيفة، وصواريخ مضادة للدبابات، وقنابل يدوية، وقذائف هاون، بحسب القناة.

وأشارت إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، شاركت هي الأخرى بشكل فعّال في خطة تل أبيب العسكرية، الرامية إلى تسليح الأكراد.

ورغم الشراكة الكاملة بين الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية، أجهضت واشنطن الخطة قبل تنفيذها، وقرر الرئيس دونالد ترامب شخصياً استبعادها نهائياً من جدول الأعمال.

كذلك، فقد تبين أن "ضغوطاً إقليمية شديدة"، ساهمت في تجميد نقل المعدات والأسلحة إلى الأكراد، وحالت في نهاية المطاف دون تنفيذ المخطط.
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