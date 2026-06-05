مبادرة الزيدي تصطدم برفض الفصائل العراقية.. مسار السلاح إلى أين؟

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وبحسب المصدر، فإن مبادرة رئيس الوزراء علي الزيدي باتت ترتكز على إعادة هيكلة الوجود المسلح للفصائل عبر دمج عناصرها داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، مقابل إنهاء أي نشاط مسلح خارج سلطة الدولة.وأشار إلى أن سقف الـ35 ألف وظيفة المخصص لعملية الدمج تحوّل إلى إطار عملي، خصوصاً بعد إدراج عناصر أعيد دمجهم سابقاً، ما يترك نحو 20 ألف فرصة متاحة أمام الفصائل المنخرطة في التسوية.اجتماع الإطار التنسيقي الأخير لم يحسم الملف، لكنه أظهر ميل بعض القوى إلى تفادي أي احتكاك مع عبر تسويات تدريجية تتيح انتقالاً منظماً نحو مؤسسات الدولة.وتشمل الخطة لجاناً فنية لحصر العناصر، وجرد السلاح، والتدقيق الأمني والقضائي، تمهيداً لتوزيع المقبولين على الأجهزة العسكرية والأمنية بحسب الاختصاص.العقدة، وفق المصدر، تتركز لدى الفصائل الأكثر تشدداً المرتبطة بإيران، إذ ترفض أي صيغة دمج كاملة، وتتعامل مع سلاحها كجزء من هوية مستقلة، بينما تخشى أطراف أخرى من أن يؤدي المسار إلى تفكيك بنيتها التنظيمية.الحكومة لا تتجه إلى مواجهة مباشرة، بل تعتمد مهلة الأشهر الثلاثة كأداة ضغط تدريجي، هدفها دفع الفصائل المتجاوبة إلى الأمام وعزل الرافضة سياسياً وأمنياً.وفي هذا الإطار، تسعى بعض الفصائل إلى طرح بدائل، بينها إبقاء جزء من السلاح ضمن البيئة الفصائلية عبر ترتيبات خاصة، بما يحد من انتقاله الكامل إلى الدولة.التحرك الحالي يأتي تحت ضغط أميركي يربط أي انفتاح أمني أو اقتصادي على بغداد بمدى قدرة ضبط التشكيلات المسلحة.في المقابل، تتعامل بحذر مع المسار، وفق المصدر، إذ تميل إلى تسوية تسمح بدمج جزئي للفصائل، مع الحفاظ على أذرعها الأكثر صلابة كقوة احتياط خارج بنية الدولة.وبذلك، يتحول ملف الـ35 ألف وظيفة إلى اختبار فعلي لمعادلة السلطة في ، بين مسار يهدف إلى استيعاب السلاح داخل الدولة، وآخر يسعى للإبقاء على جزء منه خارجها.ويختم المصدر بأن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة لتحديد اتجاه المسار: إما بدء فعلي بعمليات الجرد والدمج، أو تثبيت تسوية جزئية تُبقي بعض الفصائل خارج الإطار الرسمي. (آرم نيوز)