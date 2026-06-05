كاتس يقرّ سلسلة تعيينات جديدة داخل الجيش الإسرائيلي

صادق يسرائيل كاتس على سلسلة تعيينات جديدة داخل المؤسسات التابعة للجيش الإسرائيلي، كان أبرزها تعيين العميد تال بوليتيس ملحقًا عسكريًا لدى ، تمهيدًا لترقيته إلى رتبة لواء، بحسب قناة "آي 24" .

وفي هذا السياق، أصدر الإسرائيلي إيال زامير، الخميس، قرارًا بتثبيت التعيين الجديد للملحق العسكري في واشنطن.

ويأتي ذلك بعد احتواء خلافات حادة سادت خلال الأشهر الماضية بين زامير وكاتس على خلفية ملف التعيينات العسكرية.

ووفق نتائج المشاورات التي أُجريت قبل أشهر، تقرر تعيين العميد حيرام رئيسًا لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، على أن يباشر مهامه خلال الأيام المقبلة، وفق القناة.

كما سبق أن تعيين العميد غاي مارشيسانو سكرتيرًا عسكريًا له، بدلًا من الجنرال رومان غوفمان، الذي تولى لاحقًا رئاسة جهاز خلفًا لدافيد برنيع المنتهية ولايته. (آرم نيوز)