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عربي-دولي

كاتس يقرّ سلسلة تعيينات جديدة داخل الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
05-06-2026 | 09:39
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كاتس يقرّ سلسلة تعيينات جديدة داخل الجيش الإسرائيلي
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صادق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على سلسلة تعيينات جديدة داخل المؤسسات التابعة للجيش الإسرائيلي، كان أبرزها تعيين العميد تال بوليتيس ملحقًا عسكريًا لدى واشنطن، تمهيدًا لترقيته إلى رتبة لواء، بحسب قناة "آي 24" الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الخميس، قرارًا بتثبيت التعيين الجديد للملحق العسكري في واشنطن.

ويأتي ذلك بعد احتواء خلافات حادة سادت خلال الأشهر الماضية بين زامير وكاتس على خلفية ملف التعيينات العسكرية.

ووفق نتائج المشاورات التي أُجريت قبل أشهر، تقرر تعيين العميد باراك حيرام رئيسًا لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، على أن يباشر مهامه خلال الأيام المقبلة، وفق القناة.

كما سبق أن أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين العميد غاي مارشيسانو سكرتيرًا عسكريًا له، بدلًا من الجنرال رومان غوفمان، الذي تولى لاحقًا رئاسة جهاز الموساد خلفًا لدافيد برنيع المنتهية ولايته. (آرم نيوز)

 
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