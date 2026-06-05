دبلوماسيون يكشفون.. واشنطن تعد مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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كشف دبلوماسيون، اليوم الجمعة، ان تعد مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، في خطوة قد تعقد المحادثات الأوسع بين وطهران، وفق ما ذكرت وكالة .وتتفاوض واشنطن وطهران على تمديد وقف إطلاق النار بينهما، مما يمهد الطريق لمحادثات بشأن قضايا تشمل البرنامج ، فيما يصر الرئيس الأميركي على ضرورة عدم السماح لإيران بصنع سلاح نووي. وتؤكد أنها لا تسعى لصنع أي أسلحة نووية.ومع انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، الأسبوع المقبل، لفت دبلوماسيون معتمدون لدى الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى إن واشنطن تعمل على إعداد نص، لكنها لم تعممه حتى الآن، ولذلك لا تزال التفاصيل غير واضحة.وأبدت إيران استياءها من القرارات السابقة الصادرة عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها، وغالبا ما ردت بتصعيد أنشطتها النووية أو تقليص مستوى تعاونها مع الوكالة.غير أن مصدر القلق الأكثر إلحاحا هذه المرة يتمثل في المحادثات مع الولايات المتحدة.وقال ميخائيل أوليانوف، السفير الروسي لدى الوكالة، لصحفيين: "أعتقد أن ذلك يمكن أن يثير غضب الجانب الإيراني".وأضاف أوليانوف: "على حد علمي، سيطالبون إيران بالسماح لموظفي الوكالة بالوصول إلى المنشآت النووية على الأراضي "، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن تقدم الولايات المتحدة فعليا مشروع القرار.