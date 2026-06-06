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عربي-دولي

صور أقمار صناعية تقلب موازين القوى لصالح أوكرانيا.. اليكم ما يجري

Lebanon 24
06-06-2026 | 02:34
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صور أقمار صناعية تقلب موازين القوى لصالح أوكرانيا.. اليكم ما يجري
صور أقمار صناعية تقلب موازين القوى لصالح أوكرانيا.. اليكم ما يجري photos 0
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دخلت الحرب الأوكرانية مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي بعدما نجحت كييف في تحويل صور الأقمار الصناعية التجارية إلى أداة قتالية مباشرة بين أيدي الجنود على خطوط المواجهة، ما أدى إلى تسريع عمليات الاستهداف وتقليص الزمن الفاصل بين اكتشاف الهدف وتدميره إلى مستويات غير مسبوقة.
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ففي إحدى العمليات جنوب شرق أوكرانيا، رصدت وحدة أوكرانية نشاطاً مشبوهاً داخل مجمع تحجبه الأشجار الكثيفة عن أعين طائرات الاستطلاع المسيّرة.

وبينما فشلت الطائرات في كشف تفاصيل الموقع، أتاحت صور فضائية عالية الدقة التُقطت بوساطة أقمار صناعية تجارية رؤية ما كان مخفياً على الأرض، لتكشف وجود مركبات مدرعة تُستخدم عادة من قبل قيادات عسكرية روسية رفيعة المستوى، بحسب "وول ستريت جورنال".
وبعد أيام من المراقبة والتحليل، خلص الجنود إلى أن الموقع يُستخدم مركزاً للتخطيط العملياتي الروسي، قبل أن تنفذ طائرات مسيّرة أوكرانية ضربة استهدفت المبنى والمركبات المحيطة به، في نموذج يعكس التحول المتسارع في طبيعة الحرب الحديثة.

اختصار "سلسلة القتل"
تعتمد التقنية الجديدة على أقمار صناعية تديرها شركة "فانتور" الأمريكية، بالتعاون مع شركات أوروبية وأوكرانية متخصصة في الاستخبارات الجغرافية المكانية. 
وتنتقل الصور من الفضاء مباشرة إلى الهواتف والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة التي يستخدمها الجنود، ما يمنحهم معلومات شبه آنية عن مواقع الأهداف وتحركاتها.

ووفقاً للمطورين والمستخدمين العسكريين، ساهم النظام في تقليص الوقت اللازم لاكتشاف الأهداف الروسية وتحديدها وتنفيذ الضربات ضدها بنسبة تصل إلى 90%، وهو ما يمنح الوحدات الأوكرانية قدرة أكبر على استغلال الفرص العملياتية قبل اختفاء الأهداف أو انتقالها.
ويُعد هذا أول استخدام معروف لصور أقمار صناعية تجارية غير مصنفة أمنياً تُرسل بشكل مباشر إلى الجنود لاتخاذ قرارات قتالية في الوقت الفعلي، الأمر الذي يمثل تحولاً جوهرياً في مفهوم إدارة المعلومات الاستخباراتية داخل ساحات القتال.
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