مُجددا رصد الدودة آكلة اللحم الحي في أميركا.. هل تشكل تهديدا لسلامة ‌الأغذية؟

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أكدت الأميركية، أمس الجمعة، رصد ثاني حالة للدودة الحلزونية آكلة اللحم الحي في ولاية .وذكرت الوزارة أن الدودة رصدت في عجل يبلغ من العمر شهرا، على بعد نحو 9 كيلومترات من موقع رصد الحالة الأولى في وقت سابق من هذا الأسبوع.ويسابق المسؤولون الاتحاديون والمحليون الزمن في تكساس، في أعقاب رصد أول حالة إصابة بمزرعة أميركية منذ عقود بالدودة الحلزونية، وهي طفيلي آكل للحم، بعد رصد أول إصابة في عجل هذا الأسبوع.والديدان الحلزونية يرقات ذباب طفيلي تضع إناثه بيضها في الجروح ⁠المفتوحة والأغشية المخاطية لأي حيوان من ذوي الحار.وبمجرد أن يفقس البيض، تستخدم المئات من اليرقات أفواهها الحادة لالتهام اللحم الحي، مما يؤدي في النهاية إلى نفوق المضيف إذا لم يتم علاجه.ويشكل اكتشاف الإصابتين في ولاية تكساس ضربة لمربي الماشية في ، الذين كانوا يتخوفون من تفشي ‌آفة "الدودة الحلزونية للعالم الجديد" محليا، مع اتساع الآفة شمالا عبر خلال العام الماضي.وسارعت وزارة الزراعة ومسؤولو الولاية إلى وقف ‌نقل الحيوانات في منطقة تمتد 20 كيلومترا حول الحالة، واتخذوا تدابير أخرى لمنع انتشار الطفيلي.وأكدت الوزراة أن الدودة الحلزونية ⁠لا تشكل تهديدا لسلامة ‌الأغذية.