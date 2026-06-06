تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مُجددا رصد الدودة آكلة اللحم الحي في أميركا.. هل تشكل تهديدا لسلامة ‌الأغذية؟

Lebanon 24
06-06-2026 | 03:02
A-
A+
مُجددا رصد الدودة آكلة اللحم الحي في أميركا.. هل تشكل تهديدا لسلامة ‌الأغذية؟
مُجددا رصد الدودة آكلة اللحم الحي في أميركا.. هل تشكل تهديدا لسلامة ‌الأغذية؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت وزارة الزراعة الأميركية، أمس الجمعة، رصد ثاني حالة للدودة الحلزونية آكلة اللحم الحي في ولاية تكساس.
Advertisement

وذكرت الوزارة أن الدودة رصدت في عجل يبلغ من العمر شهرا، على بعد نحو 9 كيلومترات من موقع رصد الحالة الأولى في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويسابق المسؤولون الاتحاديون والمحليون الزمن في تكساس، في أعقاب رصد أول حالة إصابة بمزرعة أميركية منذ عقود بالدودة الحلزونية، وهي طفيلي آكل للحم، بعد رصد أول إصابة في عجل هذا الأسبوع.

والديدان الحلزونية يرقات ذباب طفيلي تضع إناثه بيضها في الجروح ⁠المفتوحة والأغشية المخاطية لأي حيوان من ذوي الدم الحار.

وبمجرد أن يفقس البيض، تستخدم المئات من اليرقات أفواهها الحادة لالتهام اللحم الحي، مما يؤدي في النهاية إلى نفوق المضيف إذا لم يتم علاجه.

ويشكل اكتشاف الإصابتين في ولاية تكساس ضربة لمربي الماشية في الولايات المتحدة، الذين كانوا يتخوفون من تفشي ‌آفة "الدودة الحلزونية للعالم الجديد" محليا، مع اتساع الآفة شمالا عبر المكسيك خلال العام الماضي.

وسارعت وزارة الزراعة ومسؤولو الولاية إلى وقف ‌نقل الحيوانات في منطقة تمتد 20 كيلومترا حول الحالة، واتخذوا تدابير أخرى لمنع انتشار الطفيلي.

وأكدت الوزراة أن الدودة الحلزونية ⁠لا تشكل تهديدا لسلامة ‌الأغذية.
 
مواضيع ذات صلة
رئيس المجلس الأوروبي: حزب الله يشكل تهديدا وجوديا للبنان وعاملا خطيرا يزعزع الاستقرار ويهدد الأمن والسلام
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 14:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية ألمانيا: يجب ألا تشكل إيران تهديدا لجيرانها في المستقبل
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 14:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: موقف الرئيس ترمب واضح وهو يعتقد أن إيران تشكل تهديدا ويجب معالجة الأمر
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 14:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية اللبنانية: الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات تشكل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 14:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الولايات المتحدة

وزارة الزراعة

المكسيك

تكساس

لو ال

عمر ش

الطف

لطفي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:32 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:22 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:06 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-06-06
Lebanon24
06:32 | 2026-06-06
Lebanon24
06:22 | 2026-06-06
Lebanon24
06:09 | 2026-06-06
Lebanon24
06:06 | 2026-06-06
Lebanon24
06:01 | 2026-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24