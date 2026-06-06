بعد تجدد الاعتداءات الايرانية.. البحرين: نتمسك بخيار السلام والاستقرار للمنطقة وصبرنا لا يعني تهاونا

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استنكرت البحرينية تجدد اعتداءات مملكة البحرين ودولة الكويت، التي تعرض لها البلدان فجر السبت، بإطلاق 7 صواريخ بالستية باتجاه أراضيهما تم اعتراضها بنجاح، مشيرة إلى يقظة القوات المسلحة في البلدين وجاهزيتها التامة للتصدي لأي عدوان آثم.وأكدت الوزارة أن "هذا الاعتداء السافر يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلدين وخرقا فاضحا لميثاق والأعراف الدولية، وتماديا في انتهاك قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار رقم 2817 (2026) الذي دان اعتداءات غير المبررة وأي مساعٍ لإغلاق مضيق هرمز، أو عرقلة الملاحة الدولية فيه، وتهديدا لأمن منطقة العربي واستقرارها، ويتناقض مع ما يدعو إليه ديننا الإسلامي الحنيف من نبذ العدوان وحقن الدماء، لا سيما في هذه الأيام المباركة".وشددت الوزارة على أن الأمن لا يبنى بالصواريخ والمسيّرات ولا يصان الاستقرار بزرع الألغام، داعية إيران إلى الكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة والجنوح إلى السلام، وفتح مضيق هرمز كاملا وبلا قيود أو رسوم صونا لحرية الملاحة البحرية التي تكفلها القوانين الدولية والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والكشف عن مواقع الألغام البحرية والتعاون في إزالتها، وفتح ممر إنساني آمن يكفل سلامة عبور السفن المدنية، والسماح بمغادرة أكثر من 20 ألف من البحارة العالقين والعودة الآمنة إلى ذويهم".كما أكدت الوزارة أن "مملكة البحرين تتمسك بخيار السلام والاستقرار للمنطقة، وأن صبرها لا يعني تهاونا، وأن الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها خط أحمر لا تساوم عليه، وستتخذ كل الإجراءات المشروعة لحماية أمنها واثقة بوقوف أشقائها وحلفائها إلى جانبها، فالخيار بيد من يطلق الصواريخ والطائرات المسيّرة اليوم: إما الانخراط في مسار السلام والتعاون، أو الحكم على النفس بالعزلة والتهميش".