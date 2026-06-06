تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد تجدد الاعتداءات الايرانية.. البحرين: نتمسك بخيار السلام والاستقرار للمنطقة وصبرنا لا يعني تهاونا

Lebanon 24
06-06-2026 | 03:37
A-
A+
بعد تجدد الاعتداءات الايرانية.. البحرين: نتمسك بخيار السلام والاستقرار للمنطقة وصبرنا لا يعني تهاونا
بعد تجدد الاعتداءات الايرانية.. البحرين: نتمسك بخيار السلام والاستقرار للمنطقة وصبرنا لا يعني تهاونا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استنكرت وزارة الخارجية البحرينية تجدد اعتداءات إيران على مملكة البحرين ودولة الكويت، التي تعرض لها البلدان فجر السبت، بإطلاق 7 صواريخ بالستية باتجاه أراضيهما تم اعتراضها بنجاح، مشيرة إلى يقظة القوات المسلحة في البلدين وجاهزيتها التامة للتصدي لأي عدوان آثم.
Advertisement

وأكدت الوزارة أن "هذا الاعتداء السافر يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلدين وخرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وتماديا في انتهاك قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي دان اعتداءات إيران غير المبررة وأي مساعٍ لإغلاق مضيق هرمز، أو عرقلة الملاحة الدولية فيه، وتهديدا لأمن منطقة الخليج العربي واستقرارها، ويتناقض مع ما يدعو إليه ديننا الإسلامي الحنيف من نبذ العدوان وحقن الدماء، لا سيما في هذه الأيام المباركة".

وشددت الوزارة على أن الأمن لا يبنى بالصواريخ والمسيّرات ولا يصان الاستقرار بزرع الألغام، داعية إيران إلى الكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة والجنوح إلى السلام، وفتح مضيق هرمز كاملا وبلا قيود أو رسوم صونا لحرية الملاحة البحرية التي تكفلها القوانين الدولية والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والكشف عن مواقع الألغام البحرية والتعاون في إزالتها، وفتح ممر إنساني آمن يكفل سلامة عبور السفن المدنية، والسماح بمغادرة أكثر من 20 ألف من البحارة العالقين والعودة الآمنة إلى ذويهم".

كما أكدت الوزارة أن "مملكة البحرين تتمسك بخيار السلام والاستقرار للمنطقة، وأن صبرها لا يعني تهاونا، وأن الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها خط أحمر لا تساوم عليه، وستتخذ كل الإجراءات المشروعة لحماية أمنها واثقة بوقوف أشقائها وحلفائها إلى جانبها، فالخيار بيد من يطلق الصواريخ والطائرات المسيّرة اليوم: إما الانخراط في مسار السلام والتعاون، أو الحكم على النفس بالعزلة والتهميش".
 
مواضيع ذات صلة
الخارجية البحرينية: ندين بأشد العبارات تجدد اعتداءات إيران على البحرين والكويت
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 14:02:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية عليها
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 14:02:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل بعد لقائه سلام: أي مفاوضات بغياب الدولة اللبنانية لا تعنينا
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 14:02:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تُدين الاعتداءات والتهديدات الإيرانية وتؤكد التزامها بحماية سيادتها ودعم استقرار المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 14:02:42 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

مجلس الأمن

إيران على

الكشف عن

ايرانية

إسلامي

الخليج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:32 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:22 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:06 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-06-06
Lebanon24
06:32 | 2026-06-06
Lebanon24
06:22 | 2026-06-06
Lebanon24
06:09 | 2026-06-06
Lebanon24
06:06 | 2026-06-06
Lebanon24
06:01 | 2026-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24