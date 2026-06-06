ترامب: إيران ليس لديها خيار سوى التوصل إلى اتفاق مع واشنطن

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قال الرئيس الأميركي إنّ الإيرانيين لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق مع لإنهاء الحرب المستمرة لأنهم "أقوياء" و"فخورون"، لكنه أضاف في النهاية "ليس لديهم خيار" سوى التوصل إلى اتفاق وسيستغرق "الأمر بعض الوقت".وتأتي تصريحات في وقتٍ يتفاوض فيه الجانبان الأميركي والإيراني لإنهاء الحرب، التي دخلت شهرها الرابع الأسبوع الماضي.وفي تصريحاته لقناة " نيوز"، انتقد ترمب الذين يحثّونه على الإسراع في التوصل إلى اتفاق مع لإنهاء الصراع، قائلاً: "يستغرق الأمر سنوات لإنجاز مثل هذه الأمور".وأضاف، في إشارة إلى القادة الإيرانيين: "هؤلاء الناس يقاتلون منذ 47 عامًا. لقد قتلوا أميركيين. لقد بتروا أرجلهم وأذرعهم، وشوهوا وجوههم تشويهًا بشعًا".ثم قارن طول هذا الصراع بحرب فيتنام، قائلًا: "أنا أتحرّك بسرعة كبيرة. لقد مرّت ثلاثة أشهر. كما تعلمون، استمرت حرب فيتنام 19 عامًا. أنا في شهري الثالث، وكل ما يقولونه هو: 'مهلاً، متى ستنتصر؟' لو كنت ديمقراطيًا، لما تحدث أحد بهذه الطريقة، لكن هذا لا يهمني. لقد اعتدت على ذلك".وبشأن ، شدّد ترامب على أنّ إيران كانت قريبة للغاية من امتلاك سلاح نووي مرتين، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.وقال: "لولا إلغائي للاتفاق ، لكانت إيران قد امتلكت سلاحًا نوويًا قبل 5 سنوات".وعن الصواريخ ، قال ترامب إنّ الولايات المتحدة "دمّرت الجيش تدميرًا كاملاً"، مشيرًا إلى أن إيران لا تزال تمتلك ما بين 21 و22% من صواريخها.ونقلت القناة عن ترامب قوله "لديهم بعض الصواريخ، ولديهم بعض الطائرات المسيرة. أود أن أقول من حيث النسبة المئوية، ربما 21-22% من صواريخهم. إنها صواريخ كثيرة، لكنها ليست كما كانت في البداية عندما هاجمناهم".