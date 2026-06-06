نقوي في طهران مجدداً.. تحرّك باكستاني في وساطة بين واشنطن وطهران

يتوجه الباكستاني محسن نقوي، للمرة الثالثة خلال أيام، إلى للقاء مسؤولين إيرانيين، في ظل تصاعد التوتر بين والولايات المتحدة عقب الضربات المتبادلة بين الجانبين خلال الساعات الماضية، وفق ما أفادت وكالة "مهر".

وتشير معلومات صحافية إلى إحراز تقدم في ملف الأموال المجمدة، مع استمرار الخلاف حول حجمها وتوقيت الإفراج عنها.

كما يُنقل أن نقوي سيحمل رسالة من الباكستاني عاصم منير إلى المرشد ، فيما كان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أصدر توجيهات خاصة لوزير الداخلية بشأن مسار المفاوضات.

وبحسب المعطيات نفسها، فإن المحادثات في طهران ستتناول سبل التوصل إلى مذكرة تفاهم، في وقت تُنقل فيه الرسائل بين وطهران عبر عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

إلى ذلك، أشارت المعلومات إلى أن الرئيس الأميركي أبلغ الوسطاء أنه لا يرغب في تمديد المفاوضات لأكثر من 60 يوماً، داعياً إيران إلى تقديم رد سريع. (العربية)