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عربي-دولي

نقوي في طهران مجدداً.. تحرّك باكستاني في وساطة بين واشنطن وطهران

Lebanon 24
06-06-2026 | 05:45
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نقوي في طهران مجدداً.. تحرّك باكستاني في وساطة بين واشنطن وطهران
نقوي في طهران مجدداً.. تحرّك باكستاني في وساطة بين واشنطن وطهران photos 0
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يتوجه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، للمرة الثالثة خلال أيام، إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة عقب الضربات المتبادلة بين الجانبين خلال الساعات الماضية، وفق ما أفادت وكالة "مهر".

وتشير معلومات صحافية إلى إحراز تقدم في ملف الأموال المجمدة، مع استمرار الخلاف حول حجمها وتوقيت الإفراج عنها.

كما يُنقل أن نقوي سيحمل رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، فيما كان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أصدر توجيهات خاصة لوزير الداخلية بشأن مسار المفاوضات.

وبحسب المعطيات نفسها، فإن المحادثات في طهران ستتناول سبل التوصل إلى مذكرة تفاهم، في وقت تُنقل فيه الرسائل بين واشنطن وطهران عبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

إلى ذلك، أشارت المعلومات إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أنه لا يرغب في تمديد المفاوضات لأكثر من 60 يوماً، داعياً إيران إلى تقديم رد سريع. (العربية) 

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