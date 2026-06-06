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عربي-دولي

سي إن إن: وحدات إسرائيلية سرية في أذربيجان لضرب إيران.. وباكو تنفي

Lebanon 24
06-06-2026 | 11:51
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سي إن إن: وحدات إسرائيلية سرية في أذربيجان لضرب إيران.. وباكو تنفي
سي إن إن: وحدات إسرائيلية سرية في أذربيجان لضرب إيران.. وباكو تنفي photos 0
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نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن إسرائيل نشرت سراً وحدات عسكرية واستخبارية نخبوية في جنوب أذربيجان، وتحديداً قرب الحدود الإيرانية وعلى بعد 100 كيلومتر من مدينة تبريز التي تعرضت لضربات إسرائيلية خلال الحرب.
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وأوضحت المصادر أن القوة ضمت عشرات العناصر من العمليات الخاصة، القوات الجوية المحمولة، والموساد، إلى جانب وحدات كوماندوز تولت تشغيل الطائرات المسيّرة وجمع المعلومات لمراقبة شمال إيران.

ويمثل هذا التواجد جزءاً من شبكة مواقع عسكرية سرية أوسع تحولت إلى منصات عملياتية منحت إسرائيل قدرة على الوصول إلى عمق الأراضي الإيرانية ودعم ضرباتها المتكررة. وتضم هذه الشبكة موقعين في العراق لأغراض الدعم اللوجستي والإنقاذ، وموقعاً في إقليم "أرض الصومال" الانفصالي لدعم الرحلات طويلة المدى.

في المقابل، نفت أذربيجان هذه الأنباء جملة وتفصيلاً؛ حيث أكد متحدث باسم سفارتها في واشنطن رفض بلاده الشديد لهذه الادعاءات، مشدداً على عدم استخدام أراضيها لعمليات ضد دول أخرى.

وكانت هذه القضية قد فجّرت توتراً سابقاً بين طهران وباكو، إثر اتهامات إيرانية لأذربيجان بتقديم تسهيلات عسكرية واستخبارية لإسرائيل خلال حرب الـ12 يوماً في حزيران 2025، وهي اتهامات نفتها باكو مع التمسك بالدعوة إلى الحوار وفق القانون الدولي.
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