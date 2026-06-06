سي إن إن: وحدات إسرائيلية سرية في أذربيجان لضرب إيران.. وباكو تنفي

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نقلت شبكة " إن" عن مصادر مطلعة أن نشرت سراً وحدات عسكرية واستخبارية نخبوية في جنوب أذربيجان، وتحديداً قرب الحدود وعلى بعد 100 كيلومتر من مدينة تبريز التي تعرضت لضربات إسرائيلية خلال الحرب.وأوضحت المصادر أن القوة ضمت عشرات العناصر من العمليات الخاصة، المحمولة، والموساد، إلى جانب وحدات كوماندوز تولت تشغيل الطائرات المسيّرة وجمع المعلومات لمراقبة شمال .ويمثل هذا التواجد جزءاً من شبكة مواقع عسكرية سرية أوسع تحولت إلى منصات عملياتية منحت إسرائيل قدرة على الوصول إلى عمق الأراضي الإيرانية ودعم ضرباتها المتكررة. وتضم هذه الشبكة موقعين في لأغراض الدعم اللوجستي والإنقاذ، وموقعاً في إقليم "أرض الصومال" الانفصالي لدعم الرحلات طويلة المدى.في المقابل، نفت أذربيجان هذه الأنباء جملة وتفصيلاً؛ حيث أكد متحدث باسم سفارتها في رفض بلاده الشديد لهذه الادعاءات، مشدداً على عدم استخدام أراضيها لعمليات ضد دول أخرى.وكانت هذه القضية قد فجّرت توتراً سابقاً بين وباكو، إثر اتهامات إيرانية لأذربيجان بتقديم تسهيلات عسكرية واستخبارية لإسرائيل خلال حرب الـ12 يوماً في حزيران 2025، وهي اتهامات نفتها باكو مع التمسك بالدعوة إلى الحوار وفق القانون الدولي.