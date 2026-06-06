"نيويورك تايمز": تجسس إسرائيلي يستهدف مهندسي اتفاق واشنطن وطهران

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رفعت الأميركية (البنتاغون) تقييم التهديدات المضادة للتجسس إلى مستوى "حرج"، إثر تقارير استخباراتية أفادت بتكثيف عمليات التنصت والتجسس على مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، لاسيما المشاركين في مفاوضات السلام مع ، ومن أبرزهم ستيف ويتكوف كبير مفاوضي الرئيس .ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر عسكرية أن التقرير وثّق محاولات تجسس إسرائيلية شملت زرع برامج خبيثة في هواتف جنود أمريكيين متواجدين . وأرجعت المصادر نجاح هذا الاختراق إلى اعتماد مسؤولين في إدارة على هواتفهم الشخصية في تسيير أعمال الأمن القومي، مما دفع العسكريين لتطبيق بروتوكولات أمنية صارمة، رغم التعاون الوثيق بين الجانبين وتواجد ضباط إسرائيليين داخل القيادة المركزية (سنتكوم).وتأتي هذه الأنشطة في وقت حساس يسعى فيه ترامب لإبرام اتفاق سلام مع طهران، بينما يعمل بنيامين نتنياهو على تقويض النظام وضرب حليفه " " في ؛ حيث تسعى تل أبيب لكشف استراتيجية المتغيرة، مما قد يعقد دمج التخطيط العسكري بين الجانبين ويقيد تبادل المعلومات.وفي حين نفى والسفارة في واشنطن هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، أكد مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون أن التحذير "ليس مفاجئاً"، نظراً لأن إسرائيل تمارس جمع المعلومات الاستخباراتية ضد الأعداء والحلفاء على حد سواء.