بسبب مشروع عقاري.. التظاهرات تتجدد في ألبانيا ضدّ عائلة ترامب

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وخرج آلاف المتظاهرين، مساء السبت، رفضاً للمشروع الذي تقوده وزوجها ، وسط تصاعد الغضب الشعبي منذ نحو أسبوع.وسار المحتجون في وسط المدينة رافعين الأعلام الألبانية ولافتات كتب عليها: "إيفانكا، عودي إلى بلدك" و"ألبانيا ليست للبيع"، بحسب ما أوردته "فرانس برس".وتوقف المتظاهرون أمام مقر الحكومة، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء إدي راما، في أكبر تحرك احتجاجي منذ بدء المسيرات الاثنين الماضي.ويتهم المحتجون راما بتفضيل المستثمرين على حساب مصالح البلاد، فيما يرد رئيس الوزراء باتهام "قوى أجنبية" بالتحريض على الاحتجاجات.وقال راما، الجمعة، خلال زيارة إلى مونتينيغرو للمشاركة في قمة أوروبية، إنه "لا يوجد مشروع" معتمد حتى الآن، مؤكداً أنه لا داعي للقلق قبل عرض أي خطة رسمية ومناقشتها.ويرفض المتظاهرون ما يعتبرونه تدميراً ممنهجاً لأجزاء من محمية فيوسا نارتا، الواقعة على بعد نحو 150 كيلومتراً جنوب غربي تيرانا، والتي تضم أعداداً كبيرة من طيور النحام الوردي.وكان المشروع قد كُشف قبل عامين، ولا تزال تحيط به تساؤلات تتعلق بسندات ملكية الأرض التي قد تُقام عليها فنادق فاخرة.ورغم عدم تشييد أي مبنى حتى الآن، عاد الجدل إلى الواجهة بعد نشر صور للمشروع على حساب جاريد كوشنر في "إنستغرام"، وزيارات قامت بها إيفانكا إلى ألبانيا برفقة مستثمرين خلال الشتاء الماضي.كما ساهمت مقاطع فيديو حديثة تُظهر أعمالاً تحضيرية وجرافات على الشاطئ في تجدد الاحتجاجات ضد المشروع. (ارم)