منذ فرض ترامب للتعريفات الجمركية.. المستثمرون في حيرة من أمرهم

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وبحسب The Observer، بدا الهبوط مفاجئاً في ظاهره، خصوصاً بعد بيانات التوظيف الإيجابية. وعلّق على ذلك بالقول إن الأسهم يفترض أن ترتفع بعد تقرير وظائف قوي، لا أن تهبط، معتبراً أن هذا كان النمط المعتاد طوال 200 عام.لكن المعطيات الاقتصادية تغيّرت. فالتضخم الأميركي عاد إلى الارتفاع مسجلاً 3.8 في المئة بسبب الحرب في ، فيما كان متداولو السندات يراهنون على أن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيخفض أسعار الفائدة نتيجة ضعف سوق العمل. غير أن هذه الفرضية تراجعت بعد قفزة في عدد الوظائف الشاغرة بلغت 731 ألف وظيفة جديدة، ما دفع السوق إلى توقع رفعين للفائدة بحلول أوائل عام 2027.وقبل موجة البيع الأخيرة، أثارت نتائج باهتة لشركة Broadcom لصناعة الرقائق تراجعاً أوسع في أسهم أشباه الموصلات. فقد هبط مؤشر Philadelphia Semiconductor، الذي يتتبع أداء 30 سهماً رئيسياً في قطاع الرقائق وارتفع بأكثر من 80 في المئة هذا العام، بنسبة 10 في المئة يوم الجمعة.وقال روس مايفيلد، استراتيجي الاستثمار في Baird، لشبكة CNN إن الصعود الحاد الذي شهدته كثير من هذه الأسهم لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، في إشارة إلى أن موجة قد تكون دخلت مرحلة اختبار أكثر صعوبة.ورغم المخاوف من أن السوق باتت عند مستويات مرتفعة، لم تتراجع طموحات شركات التكنولوجيا الكبرى في جمع أموال إضافية لتمويل مراكز البيانات. فقد أعلنت شركة Alphabet، المالكة لغوغل، أنها تخطط لجمع 80 مليار دولار من مبيعات الأسهم لتمويل توسعها في الذكاء الاصطناعي. كما تستعد Meta، بحسب تقارير، لاعتماد خطوات تمويلية “إبداعية” لتغطية إنفاق رأسمالي مرتبط بالذكاء الاصطناعي قد يبلغ 145 مليار دولار هذا العام.وتزامن ذلك مع ترقب الأسواق لطرح عام أولي ضخم لشركة SpaceX التابعة لإيلون ، بقيمة 75 مليار دولار، إلى جانب طرحين كبيرين منتظرين لكل من Anthropic وOpenAI. وقد يكون بعض المستثمرين يبيعون أسهماً حالياً لتوفير سيولة استعداداً لهذه الطروحات.وتطرح هذه الموجة المرتقبة من الإصدارات سؤالاً كبيراً حول قدرة الأسواق على استيعابها، إذ إن الطروحات الثلاثة مجتمعة قد توازي أكثر من القيمة السوقية الكاملة لبورصة .وبعد 9 أسابيع متتالية من المكاسب لمؤشر S&P 500، تبدو عملية التصحيح أقل غرابة مما ظهرت في البداية. فالسوق التي ارتفعت بسرعة على موجة الذكاء الاصطناعي، تواجه الآن مزيجاً من التضخم المرتفع، وتوقعات الفائدة الجديدة، وتقييمات مبالغ فيها، وطروحات ضخمة قد تسحب السيولة من الأسهم القائمة.