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عربي-دولي

غارة إسرائيلية تقتل قيادياً في "حماس".. وتصعيد جديد في غزة

Lebanon 24
07-06-2026 | 04:13
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غارة إسرائيلية تقتل قيادياً في حماس.. وتصعيد جديد في غزة
غارة إسرائيلية تقتل قيادياً في حماس.. وتصعيد جديد في غزة photos 0
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل صقر أبو كرم، الذي قال إنه قائد خلية في "قوة النخبة" التابعة للجناح العسكري لحركة "حماس" في قطاع غزة.
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وقال بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" إن غارة نُفذت الأسبوع الماضي جنوب قطاع غزة أسفرت عن مقتل أبو كرم.

وبحسب البيان، كان أبو كرم من أبرز المشاركين في التسلل إلى منطقة كيسوفيم خلال هجوم 7 تشرين الأول 2023.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن أبو كرم خطط ونفذ خلال الحرب هجمات ضد قواته العاملة في غزة، كما خرق أخيراً اتفاق وقف إطلاق النار، واحتفظ في منزله بكمية كبيرة من الأسلحة، وفق البيان.

وأشار البيان إلى مقتل عنصر آخر في "حماس" خلال العملية نفسها، كان يعمل في مجال الاتصالات.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم قُتل فيه 10 فلسطينيين على الأقل جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، بحسب ما نقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن مصادر طبية في غزة.

ومن بين القتلى 8 أشخاص قضوا في استهداف طال خياماً للنازحين غربي مدينة غزة.

والأحد، قُتل صياد فلسطيني بعد استهداف زورقه بنيران البحرية الإسرائيلية قبالة سواحل دير البلح وسط القطاع، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية 4 صيادين آخرين قبالة بحر مدينة غزة.

كما وصل إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة جثمانا فلسطينيين جرى انتشالهما الأحد، بعد مقتلهما مساء السبت إثر إلقاء طائرة مسيّرة إسرائيلية قنابل على مجموعة من الفلسطينيين في حي الزيتون، ما أدى أيضاً إلى إصابة 4 أشخاص.

وفي جنوب القطاع، تسبب قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة زعرب في مخيم حي السلام بمنطقة العطار في مواصي خانيونس بدمار واسع في الخيام والممتلكات، بعد أوامر إخلاء إسرائيلية شملت المنطقة المحيطة.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلاً شرقي مخيم المغازي وسط القطاع، عقب إصدار أوامر بإخلاء المنطقة.

ورغم وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الأول 2025، تتواصل الهجمات الإسرائيلية بوتيرة شبه يومية في غزة، وقد ارتفعت خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، قُتل ما لا يقل عن 951 فلسطينياً منذ إعلان الهدنة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 من جنوده خلال الفترة نفسها.
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