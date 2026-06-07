داخل منطقة الخط الأخضر... هجوم مسلّح ومقتل إسرائيليّ وإصابة آخرين (فيديو)

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وسائل إعلام إسرائيلية: قتيل و5 مصابين أحدهم حالته خطيرة في حوادث إطلاق نار في كوخاف يائير وتسور يتسحاق
الجيش الإسرائيلي: تحييد شخص وعمليات بحث بعد إطلاق نار في كوخاف يائير وتسور يتسحاق داخل الخط الأخضر
هيئة البث عن الشرطة الإسرائيلية: الحدث لم ينته بعد ويجري البحث عن منفذين pic.twitter.com/k23AdCB6HN
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 7, 2026
وسائل إعلام إسرائيلية: قتيل و5 مصابين أحدهم حالته خطيرة في حوادث إطلاق نار في كوخاف يائير وتسور يتسحاق
الجيش الإسرائيلي: تحييد شخص وعمليات بحث بعد إطلاق نار في كوخاف يائير وتسور يتسحاق داخل الخط الأخضر
هيئة البث عن الشرطة الإسرائيلية: الحدث لم ينته بعد ويجري البحث عن منفذين pic.twitter.com/k23AdCB6HN