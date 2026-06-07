داخل منطقة الخط الأخضر... هجوم مسلّح ومقتل إسرائيليّ وإصابة آخرين (فيديو)

قُتِلَ شخص وأُصيب 4 آخرون في إطلاق نار على محطة للوقود تقع في منطقة داخل الخط الأخضر.

وهرعت قوات الجيش والأجهزة الأمنية إلى منطقتيّ سلعيت وتسور يتسحاق، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، عن مقتل منفذي الهجوم. (الجزيرة - اليوم)