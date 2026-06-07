روايات متضاربة... ما هو وضع مجتبى خامنئي ودوره في قيادة إيران؟

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وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس خبراء القيادة أحمد خاتمي خلال لقاء النخب الثقافية والسياسية وأعضاء المجلس الإداري لمدينة سيرجان، أن خامنئي تعرض خلال القصف لإصابة في الساق كادت تؤدي إلى بترها.



وقال: "خلال الهجوم الذي وقع في اليوم الأول من حرب رمضان، تعرض سماحته لإصابة في الساق، إلى درجة أن احتمال بترها كان مطروحاً". وأضاف خاتمي أن التدخل الطبي حال دون ذلك، مؤكداً أن "آية الله مجتبى خامنئي يتمتع حالياً بصحة جيدة".



تأتي هذه التصريحات في مقابل ما كان قد أعلنه مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في سابقاً، من أن الهجوم الإسرائيلي على منزل خامنئي "لم يسفر عن أي حادثة خاصة" تتعلق بمجتبى خامنئي.



وبحسب المعطيات المتداولة، ففي 28 شباط 2026، وهو اليوم الذي أدى فيه الهجوم الإسرائيلي على منزل علي خامنئي في وسط إلى مقتله مع عشرات من كبار المسؤولين الحكوميين، كان مجتبى خامنئي موجوداً في المكان ذاته، وأصيب إصابات بالغة، لكنه نجا وبقي على قيد الحياة، وفق الرواية الرسمية الإيرانية. ذكر موقع "العربية" أن حالة التضارب في التصريحات الصادرة عن المسؤولين الحكوميين الإيرانيين حول الوضع الصحي للمرشد مجتبى خامنئي تستمر، وسط تباين واسع في توصيف طبيعة إصاباته ومدى تأثيرها على قدرته على ممارسة مهامه.وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس خبراء القيادة أحمد خاتمي خلال لقاء النخب الثقافية والسياسية وأعضاء المجلس الإداري لمدينة سيرجان، أن خامنئي تعرض خلال القصف لإصابة في الساق كادت تؤدي إلى بترها.وقال: "خلال الهجوم الذي وقع في اليوم الأول من حرب رمضان، تعرض سماحته لإصابة في الساق، إلى درجة أن احتمال بترها كان مطروحاً". وأضاف خاتمي أن التدخل الطبي حال دون ذلك، مؤكداً أن "آية الله مجتبى خامنئي يتمتع حالياً بصحة جيدة".تأتي هذه التصريحات في مقابل ما كان قد أعلنه مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في سابقاً، من أن الهجوم الإسرائيلي على منزل خامنئي "لم يسفر عن أي حادثة خاصة" تتعلق بمجتبى خامنئي.وبحسب المعطيات المتداولة، ففي 28 شباط 2026، وهو اليوم الذي أدى فيه الهجوم الإسرائيلي على منزل علي خامنئي في وسط إلى مقتله مع عشرات من كبار المسؤولين الحكوميين، كان مجتبى خامنئي موجوداً في المكان ذاته، وأصيب إصابات بالغة، لكنه نجا وبقي على قيد الحياة، وفق الرواية الرسمية الإيرانية.

ورغم مرور نحو ثلاثة أشهر على الإعلان عنه بوصفه المرشد الثالث لإيران، لم يُنشر له أي تسجيل صوتي أو مقطع فيديو حديث، في وقت انتشرت فيه صوره على نطاق واسع داخل المدن الإيرانية، بينما تداول الحكومة صوراً مولدة بالذكاء الاصطناعي له في مناسبات مختلفة وتقرأ الرسائل المنسوبة إليه عبر وسائل الإعلام الإيرانية.

من جهة أخرى، أفادت تقارير لشبكات دولية من بينها " إن" و" تايمز" و" " أن مجتبى خامنئي لا يزال يخضع للعلاج الطبي لترميم إصابات خطيرة في عدة مناطق من جسده، تشمل الوجه والذراع والجزء العلوي من الجسم والساق.