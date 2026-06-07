إيران: إسرائيل استهدفتنا بـالباليستي

نقلت وكالة "مهر"، الاثنين، عن الحرس الثوري الإيراني
قوله إن إسرائيل
شنّت هجمات على مواقع داخل إيران
باستخدام صواريخ تُطلق من الجو.
وأوضح الحرس الثوري
أن إسرائيل استهدفت مواقع إيرانية بـ"صواريخ باليستية تُطلق من الجو".
وذكرت مصادر إيرانية أن القصف الإسرائيلي
طال طهران
وأصفهان وتبريز وكرمانشاه وكرج، إضافة إلى مناطق أخرى في غرب إيران.
كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية
بأن الهجوم استهدف أيضاً مطار مهر آباد في العاصمة الإيرانية
.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات ضد أهداف عسكرية في إيران، بعد ساعات من إطلاق طهران صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وقال الجيش إن سلاح الجو قصف "أهدافاً عسكرية تابعة للنظام الإيراني
في غرب ووسط إيران"، مشيراً إلى أن الهجوم نُفذ بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية.
من جهته
، أعلن التلفزيون الإيراني سماع دوي انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان، فيما أفادت وكالة "مهر" بسماع انفجارين قويين على الأقل في طهران، وذكرت وكالة "تسنيم" أن انفجارات وقعت في محيط مدينة كرج. (سكاي نيوز)