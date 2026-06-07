إيران: إسرائيل استهدفتنا بـالباليستي

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نقلت وكالة "مهر"، الاثنين، عن قوله إن شنّت هجمات على مواقع داخل باستخدام صواريخ تُطلق من الجو.وأوضح أن إسرائيل استهدفت مواقع إيرانية بـ"صواريخ باليستية تُطلق من الجو".وذكرت مصادر إيرانية أن القصف طال وأصفهان وتبريز وكرمانشاه وكرج، إضافة إلى مناطق أخرى في غرب إيران.كما أفادت القناة 12 بأن الهجوم استهدف أيضاً مطار مهر آباد في .وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات ضد أهداف عسكرية في إيران، بعد ساعات من إطلاق طهران صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.وقال الجيش إن سلاح الجو قصف "أهدافاً عسكرية تابعة للنظام في غرب ووسط إيران"، مشيراً إلى أن الهجوم نُفذ بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية.، أعلن التلفزيون الإيراني سماع دوي انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان، فيما أفادت وكالة "مهر" بسماع انفجارين قويين على الأقل في طهران، وذكرت وكالة "تسنيم" أن انفجارات وقعت في محيط مدينة كرج. (سكاي نيوز)