هل شاركت أميركا بضرب إيران؟

قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية التي استهدفت إيران، صباح الاثنين.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول عسكري أميركي قوله إن "الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران".
كما أوضح مسؤول أميركي للموقع أن الضربات الإسرائيلية كانت "محدودة نسبياً" من حيث النطاق.
وكان سلاح الجو الإسرائيلي
قد نفذ ضربات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران، وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي في بيان.
وتأتي هذه الضربات رداً على هجوم صاروخي إيراني ضد إسرائيل
، هو الأول منذ وقف إطلاق النار في 8 نيسان.
وقد يؤدي استمرار تبادل إطلاق النار إلى تقويض المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وربما إلى استئناف الحرب.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب
قد طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، قبل ساعات من الضربات، التريث وعدم الرد.
وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه سُمع دوي انفجارات في طهران
وكرج وأصفهان وتبريز وكرمانشاه.
كما أغلقت إيران مجالها الجوي حول مطار الإمام الخميني الدولي في طهران عقب الضربات. (سكاي نيوز)