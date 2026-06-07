تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب يتكلم عن عملية "كوماندوز" داخل إيران.. متى قد يفعلها؟

Lebanon 24
07-06-2026 | 23:20
A-
A+
ترامب يتكلم عن عملية كوماندوز داخل إيران.. متى قد يفعلها؟
ترامب يتكلم عن عملية كوماندوز داخل إيران.. متى قد يفعلها؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

وسط تصاعد جديد بين إيران وإسرائيل، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حدوداً واضحة لدور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مسار التفاوض مع طهران، مؤكداً أن القرار النهائي في هذا الملف يعود إلى واشنطن.

وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، شدد ترامب على أن نتنياهو "لن يكون أمامه خيار" سوى قبول أي اتفاق تتوصل إليه الولايات المتحدة مع إيران.

وقال ترامب: "أنا من يتخذ القرارات. أنا من يتخذ جميع القرارات. هو لا يتخذ القرارات"، في إشارة إلى نتنياهو.

وجاء كلامه بعد وقت قصير من إطلاق إيران دفعة من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، في أخطر خرق لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مطلع نيسان.

وأكد ترامب أن الهجوم الإيراني لن يغيّر موقفه من مواصلة المفاوضات مع طهران، قائلاً: "لن يكون لذلك أي تأثير على الاتفاق".

وأضاف أن الضربات الصاروخية على إسرائيل "لم تحقق أي تأثير على الإطلاق"، معتبراً أن نجاح الاتفاق أو فشله سيتوقف على مضمونه.

وعند سؤاله عمّا سيحدث إذا فشل الاتفاق، أشار ترامب إلى احتمالين، إما تنفيذ عملية داخل إيران لاستكمال ما لم يتم التعامل معه عسكرياً، أو الاستمرار في الحصار، الذي وصفه بأنه كان "أقوى من أي هجوم" تعرضت له إيران. (سكاي نيوز)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يتكلم عن الهدنة: قد يكون يوما تاريخيا للبنان
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 08:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هل "الخط الأصفر" خرقٌ للهدنة؟ مصدرٌ عسكريّ يتكلم عن "الاتفاق الملغوم"
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 08:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط يتكلم عن "لوبي لبناني": أصيل ويحمل أهدافًا وطنية
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 08:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: تدمير اليورانيوم قد يتمّ داخل إيران أو في موقع آخر مقبول للطرفين بإشراف دولي
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 08:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلي

سكاي نيوز

الإيراني

إسرائيل

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:51 | 2026-06-08
Lebanon24
00:36 | 2026-06-08
Lebanon24
00:29 | 2026-06-08
Lebanon24
23:38 | 2026-06-07
Lebanon24
23:30 | 2026-06-07
Lebanon24
23:29 | 2026-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24