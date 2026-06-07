ترامب يتكلم عن عملية "كوماندوز" داخل إيران.. متى قد يفعلها؟

وسط تصاعد جديد بين وإسرائيل، وضع الرئيس الأميركي حدوداً واضحة لدور بنيامين في مسار التفاوض مع ، مؤكداً أن القرار النهائي في هذا الملف يعود إلى .

وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، شدد على أن نتنياهو "لن يكون أمامه خيار" سوى قبول أي اتفاق تتوصل إليه مع إيران.

وقال ترامب: "أنا من يتخذ القرارات. أنا من يتخذ جميع القرارات. هو لا يتخذ القرارات"، في إشارة إلى نتنياهو.

وجاء كلامه بعد وقت قصير من إطلاق إيران دفعة من الصواريخ الباليستية على ، في أخطر خرق لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مطلع نيسان.

وأكد ترامب أن الهجوم لن يغيّر موقفه من مواصلة المفاوضات مع طهران، قائلاً: "لن يكون لذلك أي تأثير على الاتفاق".

وأضاف أن الضربات الصاروخية على إسرائيل "لم تحقق أي تأثير على الإطلاق"، معتبراً أن نجاح الاتفاق أو فشله سيتوقف على مضمونه.

وعند سؤاله عمّا سيحدث إذا فشل الاتفاق، أشار ترامب إلى احتمالين، إما تنفيذ عملية داخل إيران لاستكمال ما لم يتم التعامل معه عسكرياً، أو الاستمرار في الحصار، الذي وصفه بأنه كان "أقوى من أي هجوم" تعرضت له إيران. (سكاي نيوز)