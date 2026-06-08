بعد الصواريخ الإيرانية والضربات الإسرائيلية.. هل سنعود إلى أيام طويلة من القتال؟

دخل التصعيد بين وإيران مرحلة جديدة، بعد عمليات اطلاق صواريخ، وضربات متبادلة.

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في هذا السياق، نقل إعلام إسرائيلي عن مسؤول قوله إن الهجوم على جرى بالتنسيق مع .

وحذّر المسؤول من أن المنطقة قد تكون أمام "عدة أيام من القتال مع الإيرانيين ووكلائهم".