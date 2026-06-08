"ثاد" يتصدر مشروع ترامب الدفاعي.. واشنطن تسرّع نحو "القبة الذهبية"

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وفي هذا الإطار، طلب الجيش الأميركي من شركة "لوكهيد مارتن" تزويده بـ857 صاروخاً إضافياً من طراز "ثاد"، المضاد للصواريخ الباليستية، رغم أن معدل الإنتاج الحالي لا يتجاوز نحو 100 صاروخ سنوياً.وبحسب ما نقلته مجلة "ذا ناشونال إنتريست" عن وثائق الميزانية، يريد الجيش الأميركي ما يقارب 1000 صاروخ اعتراضي من أنواع مختلفة، ضمن خطته لتعزيز الدفاعات الجوية متعددة الطبقات.ويعمل نظام "ثاد" على اعتراض الصواريخ الباليستية المعادية قبل عودتها إلى الغلاف الجوي وبعدها، من دون أن يحمل رأساً حربياً، إذ يعتمد على طاقته الحركية العالية لإسقاط الصواريخ.ويُنظر إلى "ثاد" على أنه أحد أبرز خطوط الدفاع الأميركية في مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، كما شكّل نشر وحدات إضافية منه في وكوريا الجنوبية سابقاً مصدر اعتراض صيني، رغم كونه نظاماً دفاعياً.ومن المتوقع أن يكون "ثاد" محوراً أساسياً في شبكة "القبة الذهبية"، في ظل تعقّد التهديدات الجوية مقارنة بما كانت عليه قبل عقود، إذ لم تعد تقتصر على الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، بل تشمل أيضاً الذخائر فرط الصوتية والطائرات المسيّرة الهجومية.وبالتوازي مع طلب الجيش زيادة الإنتاج، توصلت الأميركية وشركتا "BAE Systems" و"لوكهيد مارتن" إلى اتفاق إطاري لرفع إنتاج هذه الذخيرة المهمة إلى أربعة أضعاف.وقال مايكل دافي، وكيل وزارة الدفاع لشؤون المشتريات والاستدامة، إن "تأمين سلسلة التوريد لدينا أمر بالغ الأهمية تماماً".ويبلغ طول صاروخ "ثاد" 6.17 متر، ووزنه في حالة الاستعداد القتالي نحو 900 كيلوغرام، فيما تصل سرعته القصوى إلى 8.2 ماخ، ومداه إلى نحو 200 كيلومتر. (العين)