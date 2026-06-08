تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"ثاد" يتصدر مشروع ترامب الدفاعي.. واشنطن تسرّع نحو "القبة الذهبية"

Lebanon 24
08-06-2026 | 03:09
A-
A+
ثاد يتصدر مشروع ترامب الدفاعي.. واشنطن تسرّع نحو القبة الذهبية
ثاد يتصدر مشروع ترامب الدفاعي.. واشنطن تسرّع نحو القبة الذهبية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه الولايات المتحدة إلى تسريع خطواتها نحو إنشاء شبكة دفاع جوي واسعة تحت اسم "القبة الذهبية"، المشروع الذي يدفع به الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمواجهة التهديدات الجوية المتزايدة.
Advertisement

وفي هذا الإطار، طلب الجيش الأميركي من شركة "لوكهيد مارتن" تزويده بـ857 صاروخاً إضافياً من طراز "ثاد"، المضاد للصواريخ الباليستية، رغم أن معدل الإنتاج الحالي لا يتجاوز نحو 100 صاروخ سنوياً.

وبحسب ما نقلته مجلة "ذا ناشونال إنتريست" عن وثائق الميزانية، يريد الجيش الأميركي ما يقارب 1000 صاروخ اعتراضي من أنواع مختلفة، ضمن خطته لتعزيز الدفاعات الجوية متعددة الطبقات.

ويعمل نظام "ثاد" على اعتراض الصواريخ الباليستية المعادية قبل عودتها إلى الغلاف الجوي وبعدها، من دون أن يحمل رأساً حربياً، إذ يعتمد على طاقته الحركية العالية لإسقاط الصواريخ.

ويُنظر إلى "ثاد" على أنه أحد أبرز خطوط الدفاع الأميركية في مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، كما شكّل نشر وحدات إضافية منه في اليابان وكوريا الجنوبية سابقاً مصدر اعتراض صيني، رغم كونه نظاماً دفاعياً.

ومن المتوقع أن يكون "ثاد" محوراً أساسياً في شبكة "القبة الذهبية"، في ظل تعقّد التهديدات الجوية مقارنة بما كانت عليه قبل عقود، إذ لم تعد تقتصر على الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، بل تشمل أيضاً الذخائر فرط الصوتية والطائرات المسيّرة الهجومية.

وبالتوازي مع طلب الجيش زيادة الإنتاج، توصلت وزارة الدفاع الأميركية وشركتا "BAE Systems" و"لوكهيد مارتن" إلى اتفاق إطاري لرفع إنتاج هذه الذخيرة المهمة إلى أربعة أضعاف.

وقال مايكل دافي، وكيل وزارة الدفاع لشؤون المشتريات والاستدامة، إن "تأمين سلسلة التوريد لدينا أمر بالغ الأهمية تماماً".

ويبلغ طول صاروخ "ثاد" 6.17 متر، ووزنه في حالة الاستعداد القتالي نحو 900 كيلوغرام، فيما تصل سرعته القصوى إلى 8.2 ماخ، ومداه إلى نحو 200 كيلومتر. (العين)
مواضيع ذات صلة
أرقام خيالية بشأن كلفة "القبة الذهبية" الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 12:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان صيني روسي: مشروع القبة الذهبية الأميركية له آثار سلبية خطيرة على الأمن الدولي
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 12:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"القبة الذهبية" لترامب.. كلفة ضخمة وجدوى محدودة
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 12:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لـ"فوكس": أدرس استئناف عملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 12:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

وزارة الدفاع

اليابان

دونالد

القبة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-06-08
Lebanon24
05:30 | 2026-06-08
Lebanon24
05:24 | 2026-06-08
Lebanon24
05:18 | 2026-06-08
Lebanon24
05:16 | 2026-06-08
Lebanon24
05:13 | 2026-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24