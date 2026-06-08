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عربي-دولي

هل توقفت المباحثات بين إيران وأميركا؟ مسؤول يعلن

Lebanon 24
08-06-2026 | 05:18
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هل توقفت المباحثات بين إيران وأميركا؟ مسؤول يعلن
هل توقفت المباحثات بين إيران وأميركا؟ مسؤول يعلن photos 0
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أكدت إيران، الإثنين، أن المباحثات مع الولايات المتحدة، والهادفة لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط، تتواصل عبر الوسيط الباكستاني، رغم التصعيد الأخير المتمثل بتبادل الضربات مع إسرائيل.
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: إن "المشاورات الدبلوماسية مستمرة بطبيعة الحال في كل الظروف".

ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قصف عدة أهداف في مجمع البتروكيماويات في ماهشهر بجنوب غرب إيران، كما شن هجمات ضد أهداف عسكرية في إيران، بعد ساعات من إطلاق طهران صواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية.


وقال الجيش الإسرائيلي إن "القوات الجوية قصفت أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران".

وأضاف الجيش: "سلاح الجو هاجم أهدافا عسكرية في إيران بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية".

من جانبه، أعلن التلفزيون الإيراني أن انفجارات دوت في طهران وتبريز وأصفهان.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارين قويين على الأقل في طهران.

كذلك، ذكرت وكالة "تسنيم الإيرانية أن انفجارات وقعت في محيط مدينة كرج الإيرانية.
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