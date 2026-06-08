هل توقفت المباحثات بين إيران وأميركا؟ مسؤول يعلن

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أكدت ، الإثنين، أن المباحثات مع ، والهادفة لوضع حد للحرب في ، تتواصل عبر الوسيط الباكستاني، رغم التصعيد الأخير المتمثل بتبادل الضربات مع .وقال المتحدث باسم إسماعيل بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: إن "المشاورات الدبلوماسية مستمرة بطبيعة الحال في كل الظروف".ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش أن سلاح الجو قصف عدة أهداف في مجمع البتروكيماويات في ماهشهر بجنوب غرب إيران، كما شن هجمات ضد أهداف عسكرية في إيران، بعد ساعات من إطلاق صواريخ تجاه الأراضي .وقال الجيش الإسرائيلي إن "القوات الجوية قصفت أهدافا عسكرية تابعة للنظام في غرب ووسط إيران".وأضاف الجيش: "سلاح الجو هاجم أهدافا عسكرية في إيران بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية".من جانبه، أعلن التلفزيون الإيراني أن انفجارات دوت في طهران وتبريز وأصفهان.وأفادت وكالة مهر بسماع دوي انفجارين قويين على الأقل في طهران.كذلك، ذكرت وكالة "تسنيم الإيرانية أن انفجارات وقعت في محيط مدينة كرج الإيرانية.